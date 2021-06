[Review] Super Hero Girls: Teen Power – Niet zo heel super

Weten deze DC heldinnen een (super)krachtig spel naar de Switch te brengen?

In Super Hero Girls: Teen Power sta je in de schoenen van een paar superkrachtige heldinnen. Of naja, de jonge versies van de superkrachtige heldinnen. Deze versies zitten nog op de middelbare school, shoppen al te graag voor nieuwe jurkjes en vechten ondertussen tegen boosaardig speelgoed. Dit geeft ook meteen de diepte van het verhaal aan, boosaardig speelgoed. Zijn de andere aspecten van het spel dan wel goed genoeg om dit 60 euro kostende spel aan te prijzen? Je leest het in deze review!

Welkom bij Old Town

Old Town, de middelbare school en een stad genaamd Hob’s Bay zijn de enige locaties in het spel waarin je vrij rond kunt lopen. Old Town is echter waar zich de meeste actie bevindt, aangezien dit de meest uitgebreide locatie is van de drie. Hierin kun je naast het hoofdverhaal ook nog talloze andere missies volgen en voltooien. Zo moet je katjes redden, groepen boos speelgoed verslaan, een oma de weg over helpen steken en dieven vangen. In het begin vond ik het niet erg om deze missies te doen, maar nadat de missies zich bleven herhalen liet ik ze al snel achterwegen. Ja, je hebt andere gebieden waarin je de missies doet, maar de doelen voelen na een tijdje wat eentonig.

Ook de hoofdmissies voelde na een tijdje wat eentonig aan. De meeste missies leiden je dan ook van punt A naar B terwijl je je een weg slaat door de vele boze teddyberen en poppen. Naast dat het rondrennen in de gebieden best leuk was, vond ik dat de hoofdmissies en andere missies beter hadden gekund. Vooral van een 60 euro kostend spel had ik meer diversiteit in de missies verwacht.

Ook de missies in Hob’s Bay zijn wat eentonig. In deze stad kun je om de zoveel tijd een zelf te kiezen gebouw bouwen. Helaas zijn er bijna geen gebouwen die ook daadwerkelijk interactie hebben en dit voelt wederom als een gemiste kans. Het bouwen van je eigen stad is enorm leuk, maar niet op deze manier. Alsof dit nog niet erg genoeg is, krijg je na het bouwen elke keer te maken met weer een bende boos speelgoed. Een of twee keer snap ik, maar elke keer? Ze moesten het verhaal toch met iets opvullen blijkbaar…

Geen verrassingen

Het verhaal is ook niet heel bijzonder. De stad wordt geteisterd door een groep kwaadaardig speelgoed en de heldhaftige meiden weten niet wie dit speelgoed tot leven wekt. Dit wordt voor de speler al snel duidelijk, maar duurt voor de hoofdpersonages overduidelijk wat langer. Gelukkig niet al te lang, aangezien de aftiteling van het hoofdverhaal na ZES uur al tevoorschijn komt. Dit vond ik erg jammer, aangezien ik bepaalde personages wel heel leuk vond uitgewerkt. In het verhaal heb je namelijk zes superhelden en zes slechteriken, waarvan er drie speelbaar zijn per kant. Zelf had ik verwacht dat alle zes de superheldinnen speelbaar zouden zijn, dit was helaas niet zo. Wel had elk personage een rol in het verhaal, maar ook deze rol was vaak redelijk oppervlakkig. Na het hoofdverhaal kun je nog wel wat rondzwerven door de stad en andere missies doen, maar het spel geeft je niet veel reden om te blijven na het hoofdverhaal.

Leuke speelse stijl

De stijl van de karakters en hun stemmen was ik wel weer fan van. De stemactrices en de 3D-modellen zijn prima in orde, ook al zijn de animaties niet altijd even mooi. Het spel had naar mijn mening een stuk beter kunnen zijn als ze er wat meer tijd in hadden gestoken. Zo konden de animaties opgepoetst worden, meer diversiteit in de missies toevoegen, wellicht een extra omgeving en meer verhaal?

Naast de hoofdmissies en de andere missies heb je ook nog de optie om foto’s te maken voor een social media platform genaamd ”Supersta”. In deze applicatie kun je foto’s plaatsen en daardoor snel volgers krijgen. Waarop je precies beoordeeld wordt, is helaas niet duidelijk. Je maakt in principe gewoon foto’s, plaats deze op de Supersta van het persona dat je speelt en vervolgens krijg je volgers en likes. Dit is ook weer een voorbeeld van een functie die meer uitgebreid had kunnen worden als ze meer tijd in het spel hadden gestoken.

Daarnaast heeft elk personage maar twee speciale vaardigheden die ze kunnen gebruiken. Zo ben je eigenlijk grotendeels alleen maar op de Y-knop aan het drukken om je basis aanvallen uit te voeren. Zo voelde deze wijze van vechten best goed aan voor sommige personages, maar voor de meeste pakte dit niet heel goed uit.

Conclusie

Ik heb me prima vermaakt met Super Hero Girls: Teen Power. Het spel is niet zo vreselijk als de andere shovelware die je wellicht van Nickelodeon-games gewend bent. Wel heeft het een hele lijst aan tekorten, waardoor het lijkt alsof het spel met een grote haast is uitgebracht. Naast dat het hoofdverhaal maar een kleine zes uurtjes is, missen er ook nog een heleboel functionaliteiten die het spel meer interessant hadden gemaakt. De functionaliteiten die dan wel aanwezig zijn, zijn niet goed genoeg uitgewerkt. Voor nu krijgt Super Hero Girls: Teen Power van mij een simpele ”Meh”. Als ik het nog niet duidelijk genoeg heb gemaakt, in mijn ogen is het spel absoluut geen 60 euro waard. Persoonlijk zou ik wachten tot deze in de aanbieding is voor 1/4de van de prijs.

– 6 uur om het hoofdverhaal uit te spelen is veel te kort voor een spel waar een prijskaartje van 60 euro aanhangt.

– Veel functionaliteiten voelen onafgemaakt

– Missies voelen na een tijdje enorm eentonig

– Het hele spel voelt enorm gerushed

– De stad voelt vaak levenloos aan

+ De karakters zijn heel leuk vormgegeven, al was dit niet altijd het geval voor de persoonlijkheden van de hoofdpersonages

+ Het stemacteerwerk heeft bijna het hele spel op zijn schouders moeten dragen, aangezien dit een van de enige sterke punt is van het spel.

DN-Score: 4,5