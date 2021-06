Hyrule Warriors: Age of Calamity-blocnote is nu verkrijgbaar via My Nintendo

Er is weer een nieuwe fysieke beloning beschikbaar!

Aan het einde van afgelopen jaar verscheen Hyrule Warriors: Age of Calamity op Nintendo’s hybride console. Inmiddels is het spel al heel vaak over de toonbank gegaan en is het de hoogste tijd voor een fysieke beloning. Vanaf vandaag kunnen fans van deze game dan ook een blocnote bestellen via My Nintendo. Om dit kladblok te bemachtigen moet je in bezit zijn van 450 platina punten en zul je bovendien zelf de verzendkosten van €6,99 moeten betalen.

De Hyrule Warriors: Age of Calamity-blocnote is van hoge kwaliteit en, zoals je op onderstaande afbeelding kunt zien, is de voorkant versierd met een reliëf dat een aantal motieven uit de game uitbeeldt. Het formaat van het kladblok is 21,0 cm x 14,8 cm en mocht je geïnteresseerd zijn in een kopie klik dan hier.