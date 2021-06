Monster Hunter Stories 2 amiibo nu exclusief verkrijgbaar in de My Nintendo Store

De amiibo zijn nu verkrijgbaar voor €19,99 tot €24,99 per stuk.

Komende maand komt Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin uit voor de Nintendo Switch. Deze game is een spin-off van de Monster Hunter-serie en is het tweede deel van de Stories-reeks. In dit spel is het juist de bedoeling om bevriend te raken met monsters in plaats van ze af te slachten. Ook speciaal voor dit spel zijn er weer drie amiibo beschikbaar.

Deze drie amiibo zijn nu exclusief via de My Nintendo Store verkrijgbaar. De amiibo van Ena en van Tsukino kosten beiden €19,99. De derde amiibo, de amiibo van Razewing Ratha, krijgt een prijs van €24,99. Ook in dit spel zal elke amiibo een special layered armor set vrijspelen. De amiibo zijn alleen te koop met behulp van een credit card, daarnaast komen er nog €6,99 verzendkosten bovenop.