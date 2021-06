[DN Roundtable] Dit wil de redactie zien tijdens de E3

De E3 komt eraan en dus was het de hoogste tijd de redactie te vragen wat hun grootste dromen zijn!

Soms zit je nu eenmaal met vragen welke je het liefst beantwoord ziet. Natuurlijk kunnen lang niet alle vragen beantwoord worden. Wat is de zin van het leven? Waarom zijn bananen krom? En hoezo noemen we een muur niet de stoel? Allemaal vragen waar we het antwoord niet op weten. Tóch zijn er ook genoeg leuke vragen die wél beantwoord kunnen worden en deze gaan we dan ook volop stellen aan elkaar. In de DN Roundtable lees je de meningen en gedachtes bij verschillende vragen en stellingen. Zo hadden we het de vorige keer bijvoorbeeld over allemaal indie-pareltjes.

Aankomende zaterdag gaat de E3 weer van start en daar zullen net zoals voorgaande jaren weer vele spellen worden aangekondigd. In deze nieuwe DN Roundtable heeft de redactie het dan ook over games die hun graag zouden willen zien tijdens de E3 van dit jaar. Wist je trouwens dat wij heel handig een lijstje hebben samengesteld waarin je precies kunt zien wanneer welke presentatie begint? Mocht je die graag willen bekijken, klik dan hier om naar dat artikel te gaan.

Randy

Twee spellen die naar mijn mening al veel te lang wachten op een vervolg zijn WarioWare en Rhythm Heaven. Hoe leuk zou het zijn om met de Joy-Con die knotsgekke microgames van WarioWare te gaan spelen? Of met de Joy-Con op het ritme van muziek te gaan slaan? Ik hoop écht dat deze games op de aankomende E3 voorbij komen. Natuurlijk, ook ik zie graag een Super Mario Odyssey 2, een nieuwe Mario Party of eindelijk beelden van Metroid Prime 4, maar dat geldt voor bijna alle Nintendo-fans. Naast deze ‘grote’ titels kijk ik zelf ook echt wel weer uit naar een nieuwe Wave Race. Na de Gamecube-versie is het angstaanjagend stil geworden rondom deze serie, zonde! En ook Star Fox mag wel weer een keer op het toneel verschijnen, en dan niet in de zin van een remake van de Wii U-versie want met a die remakes ben ik inmiddels eigenlijk wel een beetje klaar. Had ik meer informatie en het liefst ook een releasedatum van Breath of the Wild 2 trouwens al genoemd?

Menno

Spellen waarvan ik hoop dat deze tijdens de E3 van 2021 worden aangekondigd zijn games uit één van mijn meest favoriete videogameseries allertijde. Toen ik vroeger volop aan het gamen was op mijn Nintendo DS Lite, kwam ik al vrij snel in aanraking met de professor Layton-spellen. Al deze titels hebben naar mijn mening een fantastisch verhaal, erg originele puzzels en geweldige en unieke personages. Alhoewel het bij mij regelmatig voorkwam dat het me niet lukte om sommige puzzels op te lossen, heb ik er een geweldige ervaring aan overgehouden. Ik kan zelfs nog een paar hersenkrakers goed herinneren. Het zal jullie dan ook vast niet verbazen dat ik graag een nieuw deel in deze serie zou willen zien, maar zelfs heruitgaves zijn van harte welkom.

Een paar professor Layton-games zijn namelijk al in HD te spelen op mobiele apparaten, dus waarom nog niet op de Nintendo Switch? Inmiddels is het alweer bijna 12 jaar geleden dat de eerste titel in de serie, namelijk Professor Layton en de doos van Pandora, verscheen op de Nintendo DS. Wellicht wordt het dus eens de hoogste tijd om deze games in een nieuw jasje te steken en opnieuw te beleven op Nintendo’s hybride console.

Patricia

Ik denk dat dit wel eens een interresante E3 kan worden. Het was het afgelopen jaar natuurlijk schaars wat betreft nieuwe game aankondigingen, en ik denk dat veel ontwikkelaars aan het wachten waren tot deze pandemie enigzins voorbij was. Nu het wereldwijd de goede kant op lijkt te gaan denk ik dan ook dat er flink uitgepakt gaat worden met aankondigingen. Of Nintendo ook met die gekte mee wil gaan is natuurlijk maar de vraag, maar ik hoop het wel. Het zou natuurlijk een perfect moment zijn om eens te laten zien hoe het met Metroid Prime 4 staat, BOTW2, of zelfs Bayonette 3. Wie de DN-roundtable na de vorige Nintendo Direct heeft gelezen weet dat ik best teleurgesteld was dat ze daar toen niets van lieten zien, dus laten we hopen dat het nu gebeurd!

Het liefst zou ik daarnaast wat horen over Hollow Knight: Silksong. Deze werd inmiddels ook al twee jaar geleden aangekondigd, en sinds ik een supertoffe demo hiervan op Gamescom mocht spelen zit ik al op deze game te wachten. (Naast het feit dat ik al fan was van Hollow Knight natuurlijk). Maar enkele nieuwe details daargelaten is het de laatste tijd verdacht stil rond de titel. Het zou ontzettend tof zijn om te horen hoe de game ervoor staat, of misschien zelfs een shadow drop te krijgen. Dat denk ik natuurlijk niet, maar dat zou mijn dag echt goed maken. En ook project Triangle Strategy zou ik wel wat meer van willen weten. De demo wist zeker mijn aandacht te trekken, misschien dat ze inmiddels een betere naam hebben verzonnen!

Joey

Zelf hoop ik naast dat super Mario Party 2 wordt aangekondigd, ook nog op een fatsoenlijke update voor Animal Crossing: New Horizons. Ongeveer een jaar geleden ging mijn droom in vervulling, een nieuwe Animal Crossing werd aangekondigd. Na een aantal maanden plezier merkte ik dat er nog een heleboel dingen missen in het spel. De afgelopen maanden zijn erg karig geweest qua updates voor deze game. Dus wellicht hebben ze een grote update gepland voor E3? Wie weet! Verder laat ik me qua nieuwe games verrassen. Nieuwe JRPG’s zijn altijd welkom 🙂

Wietse

Moeilijk moeilijk. Er is veel waar ik naar uitkijk, net als velen van jullie lijkt me. Er komt Zelda nieuws, Splatoon 3 en ongetwijfeld weer een Mario game. Maar wat is er niet aangekondigd waar ik wel op zit te hopen. Moeilijk moeilijk. Ik denk dat ik er twee kan noemen. Numero één is een nieuwe Pokémon game. “Waarom dat nou weer”, hoor ik je denken. “Er komen al nieuwe Pokémon games aan! We hebben net New Pokémon Snap!” Nou! Ik wil een nieuwe, echte, typische Pokémon game hebben. Ik ben iemand die erg teleurgesteld was met Sword & Shield en hoe veel er fout ging vanaf Nintendo’s kant. Ik zou graag een nieuwe game in de franchise zien die wel mijn droom waarmaakt. Alle Pokémon, goeie animaties, eigenlijk een nieuwe Sun & Moon. Mijn hoop is dat Pokémon Legends: Arceus dit gat opvult, maar dat moeten we gaan beleven.

Dan de oddball, de hoop der hopen. Als numero dos, twee, two: Baten Kaitos voor de Switch. Simpel. Dat spel heeft veel voor me betekent in mijn jeugd en ik zou zo graag een bevestiging zien dat die er aan komt. Dat zou de highlight van de E3 zijn voor mij. Wat er ook komt, het zal een toffe line-up worden.

Jerry

Voor komende E3 hoop ik vooral op veel Zelda-nieuws. Allereerst natuurlijk informatie over DE nieuwe titel voor de Nintendo Switch: het vervolg van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Wanneer komt deze game uit? Welke nieuwe elementen komen erin? Hoe gaat het verhaal verder? Ik wil nog zoveel weten over deze game. Daarnaast zou het ontzettend tof zijn als er een compilatie van “oudere” Zelda-spellen uit zou komen, ter ere van de 35ste verjaardag van Zelda. Deze is toch een beetje vergeten. Persoonlijk hoop ik namelijk dat we toch ooit eens een remake van Ocarina of Time voor een console krijgen en dat we de schitterende wereld van Wind Waker nog eens op de Switch mogen meemaken.

Naast Zelda-nieuws hoop ik stiekem op nog een aantal dingen. Sowieso hoop ik op een tweede deel in de Super Mario Odyssey-reeks. Wat heb ik genoten van deze game en wat zou het vet zijn om nog zo’n spel te mogen spelen. Ook verwacht ik meer nieuws over de aankomende Pokémon-spellen en wordt het ook wel eens tijd om meer nieuws te krijgen over het nieuwe Metroid-spel en Bayonetta 3.

Uiteraard vinden wij het ook erg leuk om te lezen welke spellen jij graag zou willen zien tijdens de E3. Als je het leuk vindt om dat met ons te delen laat dan vooral een reactie achter, wij zijn enorm benieuwd! Mocht je toevallig nog een leuk idee hebben voor de volgende roundtable, wees dan niet bang om dat idee voor te stellen en wellicht gaan we met dat idee rond de tafel zitten.