Winnaars E3 prijsvraag bekend

Het is de hoogtste tijd om twee DN'ers blij te maken

De E3 staat om de hoek en als er één ding zeker is, dan is het wel dat je nooit weet wat Nintendo allemaal in petto heeft. Daarom vroegen we jullie de afgelopen week om je verwachtingen rondom de E3 met ons te delen. Onder alle deelnemers konden we bovendien ook nog eens twe digitale versies van Mr. Driller Drill Land verloten. Inmiddels hebben we uit alle deelnemers de twee gelukkige winnaars getrokken. Kijk dus snel hieronder of jij een van de twee gelukkige winnaars bent geworden!

Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @mario101 en @nintendeli met deze leuke puzzelgame. De codes worden zeer binnenkort via een privébericht toegestuurd. We wensen jullie alvast enorm veel plezier toen met de prijs.