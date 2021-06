Monster harvest opnieuw vertraagd

We moeten nog even wachten voordat we monsters kunnen gaan oogsten

Merge Games belooft ons al een tijd een nieuw farming spel, de uitgevers van onder andere Yonder: The Cloud Catcher Chronicles en Spirit of the North heeft wederom laten weten dat het nog iets langer gaat duren. De bedoeling was dat Monster Harvest 13 mei verkrijgbaar zou zijn voor de Nintendo Switch, nu zullen we moeten wachten tot 8 juli, later die maand zal ook het fysieke spel verkrijgbaar zijn. Merge Games geeft aan dat ze het verschrikkelijk vinden dat het nog eventjes gaat duren, en bieden hiervoor excuses aan.

Monster Harvest is een monster verzamel en boerderij-simulatie met RPG invloeden. Laat jouw ‘Planimals’ groeien op het land en neem ze vervolgens mee om te laten vechten tegen andere monsters. Maak verschillende voorwerpen, maak van jouw huis een droomhuis en ontdek de wereld om je heen. Jouw avontuur zal er elk seizoen anders uitzien, speel in regen en wind, in zon en sneeuw.