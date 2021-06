7 Years From Now verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Wat is er zeven jaar geleden allemaal gebeurd?

Eind maart werd er aangekondigd dat 7 Years From Now op 28 mei naar Nintendo’s hybride console zou gaan komen. Helaas kwam een aantal dagen geleden het nieuws naar buiten dat het spel enige vertraging heeft opgelopen. Inmiddels is de game te vinden in de Nintendo eShop, in de sectie binnenkort verkrijgbaar, en weten we dat deze titel nu vanaf 17 juni beschikbaar is op de Nintendo Switch. Het spel zal vanaf volgende week voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank gaan.

In 7 Years From Now kruip je in de huid van middelbare scholier Haruto Soraki. Tijdens dit avontuur probeer je zijn geheugen weer terug te halen, welke hij zeven jaar geleden vermoedelijk is verloren tijdens een ongeluk. Deze reis begint in jouw geboortestad waardoor je onder andere opnieuw jouw vergeten vrienden kunt ontmoeten. Weet jij alle duistere geheimen van de stad te onhullen en te achterhalen wat er daadwerkelijk gebeurd is al die jaren terug?

Ben je benieuwd geworden naar 7 Years From Now? Bekijk dan onderstaande trailer.