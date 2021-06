[Special] De leukste en opmerkelijkste weetjes over Nintendo

Denis ging voor je op zoek naar de leukste weetjes rondom Nintendo!

Iedereen weet zo’n beetje wel dat Mario van Nintendo is en ook de Game Boy is een naam die bijna de hele wereld wel kent. En The Legend of Zelda? Daar hebben de meeste mensen toch ook wel eens van gehoord. Er zijn natuurlijk ook genoeg andere leuke weetjes over Nintendo waarvan jij wellicht nog nooit had gehoord. Denis ging daarom op onderzoek uit en heeft een flinke lijst met weetjes voor je verzameld over Nintendo die soms een compleet nieuw licht werpen op the Big N. Wist jij bijvoorbeeld dat…

Nintendo als bedrijf al bestaat sinds 1889?

Nintendo bestaat al sinds de 19e eeuw, 1889 om precies te zijn. Nintendo is het oudste gamebedrijf ter wereld. In 2021 is Nintendo al 132 jaar oud. Het originele Nintendo maakte speelkaarten; dit betekent dus dat Nintendo in de kern altijd bezig is geweest met het vervaardigen van spellen. De van oorsprong kunstenaar Yamauchi richtte in 1889 het bedrijf Nintendo Koppai op om zijn handgemaakte kaarten te produceren en te verkopen. Omdat er weinig mogelijkheden waren om nog verder te groeien in de speelkaartenbranche werd de de naam later veranderd van Nintendo Karuta naar Nintendo company.

Nintendo de eigenaar was van het Amerikaanse baseballteam “The Seattle Mariners”?

Ooit was Nintendo de hoofdeigenaar van het Amerikaanse baseballteam The Seattle Mariners. In de jaren 90 kocht de toenmalige president van Nintendo, Hiroshi Yamauchi, namelijk een meerderheidsbelang in het Amerikaanse honkbalteam. Dit team speelde dichtbij het hoofdkantoor van Nintendo America in Washington en stond er destijds financieel gezien niet al te rooskleurig voor. In 2016 verkocht Nintendo een groot deel van de aandelen maar beschikt nu nog steeds over 10%. Tot zover mensen die zeggen dat sporten en videogames geen goede combinatie zijn!

Nintendo in de jaren ’60 eigenaar was van een love hotel?

Het is lang geleden, maar wel een opmerkelijk weetje. In de jaren ’60 was Nintendo eigenaar van een love hotel in Japan. Voor degene die niet weten wat een love hotel is, kunnen we melden dat het een hotel is waar je een kamer per uur kunt huren om je eigen zinnenprikkelende spelletjes te spelen… Gelukkig besloot Nintendo eind jaren ’60 een einde aan dit avontuur te maken en zich volop te gaan richten op andere vormen van entertainment.

Er enkele pornografische games zijn uitgebracht op de NES?

In navolging op het bizarre weetje dat Nintendo ooit eigenaar was van een love hotel, sluit dit verhaal over pornografische games op de NES heel mooi aan. Deze pornovideogames werden uitgegeven zonder de officiële goedkeuring van Nintendo. De games zijn absoluut geen gerucht of roddels, want ze zijn regelmatig voor astronomische bedragen te koop op veilingsites, zoals eBay. Mocht je je afvragen hoe dat er dan uitzag, dan kun je dat hieronder zelf zien.

Nintendo plastic speelgoedblokjes heeft geproduceerd?

Zoals in de vorige punten in deze lijst ook al aangegeven, Nintendo heeft veel verschillende businesses gehad, zo ook plastic speelgoedblokjes met de naam “NMB Blocks”. Deze blokjes leken verdacht veel op LEGO en ze leken er zelfs zoveel op dat een rechtszaak vanuit LEGO ervoor zorgde dat dit project van Nintendo werd gestopt.

Donkey Kong bijna Popeye was geweest?

Voordat Nintendo Donkey Kong in 1981 uitbracht, werden ze eigenlijk gevraagd om nog een ​​arcadespel te maken op basis van Popeye the Sailor. Nintendo verloor echter echter de licentie van Popeye, wat Shigeru Miyamoto ertoe bracht de concepten die ze voor het spel hadden om te zetten in Donkey Kong.

Iets vergelijkbaars gebeurde toen de tweede Super Mario Bros.-game op de NES te moeilijk werd gevonden voor westerse gamers en er werd gezocht naar een ander type vervolg op het eerste deel. Uiteindelijk kreeg Nintendo het idee om een obscure game met een Arabisch thema een re-skin te geven en deze uit te geven als Super Mario Bros. 2. Pas in 1993 kregen westerlingen de kans om de daadwerkelijke Super Mario Bros. 2 te spelen toen “Super Mario All Stars” werd rereleased. Japanse gamers zullen dan ook veel in de Westerse Super Mario Bros 2. herkennen van het spelletje Yume Kōjō: Doki Doki Panic.

De naam van de Wii eerst “Revolution” was?

Toen Nintendo werkte aan hun revolutionaire gameconsole, die later bekend zou worden als de Nintendo Wii, wilden ze dit apparaat “Revolution” gaan noemen. Deze naam werd niet internationaal genoeg bevonden en vandaar dat deze “Wii” werd. De dubbele i’s staan voor de twee controllers van dit gamesysteem en twee spelers die naast elkaar staan om zo het samenspel aan te geven. Revoltionair was de console overigens wél degelijk.

Nintendo vaak vreemde eisen stelt aan hun (nieuwe) producten?

Vaak worden er vanuit Nintendo vreemde eisen gesteld wat betreft hun (nieuwe) producten, zo ook bij de Wii. Voor deze console werd aan de ontwikkelaars gevraagd om een “betrouwbare” console te ontwikkelen in plaats van een “krachtige” en een product te creëren dat “cool en klein” was in plaats van solide, zoals bijvoorbeeld de Xbox 360 toentertijd. Voor het design van de Wii-console gaf een projectmanager aan dat deze even groot moest worden als drie opgestapelde DVD-hoesjes. Dit werd ook zo uitgevoerd.

Bowser uit de Super Mario-games eigenlijk had moeten lijken op een os?

De bekende slechterik uit de Mario-games, Bowser, had eigenlijk meer op een os moeten lijken, maar toen een ontwikkelaar de eerste versie zag van Bowser voor de game “Super Mario Bros.” dacht hij een schildpad erin te herkennen. Uiteindelijk werd Bowser een mix van een schildpad en een os.

Blazen in een NES-cartridge geen stof verwijderde, maar iets anders deed?

Iedereen die ooit een NES heeft gehad kan zich nog wel herinneren dat als een videogame niet wilde starten je in de cartridge moest blazen om stof te verwijderen. Uiteindelijk bleek dat het blazen niet ervoor zorgde dat het stof uit de cartridge ging, maar dat de 42 connectors in de cartridge betere verbindingen maakten wanneer er vocht van adem bij kwam.

Heb jij nog aanvullingen?

Wist jij al deze weetjes al van je favoriete videogameontwikkelaar? Heb je misschien nog weetjes die wij niet hebben kunnen vinden? Laat het ons weten in de reacties hieronder!