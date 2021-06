[Review] Mighty Goose – Deze gans heeft ballen

Knallen in de ruimte, met een gans!

Mighty Goose neemt je mee in een avontuur van een premiejager, maar niet zomaar een premiejager: onze hoofrolspeler is een gans. Gansen kunnen op zich al flink gevaarlijk en irritant zijn, maar deze gans is net een stukje gevaarlijker: hij kan allerlei wapens bij zich dragen om zo knallend door de levels te komen. Maar hoe leuk is dit? Je leest het hier in deze review.

Knallen!

Wie bekend is met oudere spellen zoals Metal Slug en Contra merkt dat Mighty Goose daar inspiratie van op heeft gedaan. Je speelt het spel van level tot level en bijna elk level heeft een soort baasgevecht voor je klaar staan. Het hoofddoel is om de slechterik Void King te verslaan, maar dan moet je eerst wel de ruimte, oftewel de levels, verkennen. Dus maak je maar gereed en vechten maar. Je kan met je wapen schieten op vijanden, maar soms laten vijanden tijdelijke upgrades vallen. Zo krijg je bijvoorbeeld een raketlanceerder, die grote schade aanbrengt, maar denk ook aan een machine gun, waar je heel snel mee schiet. Deze wapens hebben een beperkte schietcapaciteit, mochten al je kogels op zijn dan krijg je je oude wapen weer in de hand.

Naast upgrades laten vijanden ook soms extra levens vallen. De stoere gans heeft namelijk maar vier levenspunten en die kunnen in de chaos snel verdwijnen. Daarom kunnen vijanden dus ook levens laten vallen, die je weer kan oppakken. Dit is dan een pakket levens, dus als je ze oppakt dan heb je weer een volle levensbalk. Deze pakketjes heb je wel vaak nodig, want de levels zijn best lang (er zijn wel checkpoints). En hoewel de levels wel aan de lange kant zijn, kan ik dat over het spel niet zeggen. Binnen een paar uur kan je klaar zijn met het spel, maar je kan nog wel de duur verlengen vanwege de post-game en het opnieuw betreden van levels om je score te verbeteren.

Upgrades, people, upgrades

Naarmate je meer van de ruimte verkent, zul je nieuwe upgrades vrijspelen. Deze upgrades komen in de vorm van chips die je kan installeren en deinstalleren. Je hebt namelijk maar een beperkte vrijheid, want er is een limiet aan energie. Niet elke upgrade kost evenveel energie, dus het is een beetje passen en meten welke jij graag wil. Ga je bijvoorbeeld voor de dubbele sprong en het sneller bewegen? Of kies je voor meer munitie? De keuze is aan jou. Ook kan je hulpjes vrijspelen en die kunnen je af en toe ook goed helpen door wapenupgrades te geven in de levels. Een andere manier om je wapen tijdelijk up te graden is door dit te kopen in de winkel. Vijanden laten namelijk ook geld vallen en bij genoeg muntjes kun je wapenupgrades bestellen via je telefoon. Deze worden dan direct geleverd! Soms kom je ook wagens tegen in levels die je kan besturen waardoor je niet hoeft te lopen, en nog belangrijker: je kan vijanden heel makkelijk uitschakelen.

Een gans met een zonnebril, wat wil je nog meer?!

Audiovisueel

Audiovisueel ziet de game er prachtig uit. De retrostijl past goed bij het genre en ziet er fantastisch uit. Alle explosies gecombineerd met grote chaos zorgen voor een gekleurd totaalplaatje. Dat kan soms wel in de weg zitten. Ik heb meerdere malen gehad dat een vijand mij aan het klappen was, maar dat ik dat door het spektakel niet zag. De retrostijl is dus niet enkel mooi, maar ook heel vloeiend. Het spel is ook op komische wijze geschreven en dat komt goed uit de verf.

Conclusie

Mighty Goose is een prima spel waar je wat leuke uurtjes uit gaat halen. Stiekem had ik wel gehoopt op een langere game, want na een middagje kan je het spel zo uit hebben en voor een prijs van €16,79 vind ik dat net te weinig. De game speelt lekker al moet je even inkomen in het begin. Er is ook veel actie te vinden, en soms misschien net té veel actie. Mocht je fan zijn van run and gun shooters, dan is Mighty Goose wel een aardige titel.

+ Lekker knallen als een gans

+ Prachtige artstyle

+ Leuke humor

– Soms net té veel actie

– Hoog prijskaartje voor een korte game

DN-Score: 7,5

DN-Score: 7,5