NEO: The World Ends With You krijgt nieuwe Japanse commercial

Ga mee naar de straten van Shibuya in NEO: The World Ends With You

Afgelopen week kon je al genieten van flink wat nieuwe gameplaybeelden van NEO: The World Ends With You en vandaag kun je een gloednieuwe Japanse commercial bekijken. Met een halve minuut duurt de commercial niet al te lang, maar wel zien we de prachtige wereld volop voorbij komen én worden de gevechten in de game in beeld gebracht.

NEO: The World Ends With You is het vervolg op de cult classic The World Ends With You en zal in tegenstelling tot de eerste game helemaal speelbaar zijn in 3D. In het spel zullen spelers in de huid kruipen van Rindo, een gloednieuw personage. Je zult weer de beruchte Reapers Game spelen, een spel waar je leven letterlijk op het spel staat. De game introduceert nieuwe personages waaronder Rindo, Fred en Nagi maar ook oude personages keren terug.

Met de release op 27 juli dit jaar zul je nog wél even wachten voordat je met de game aan de slag kan gaan. Kijk jij uit naar NEO: The World Ends With You? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie.