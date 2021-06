The Good Life uitgesteld tot herfst 2021

We moeten helaas weer wachten op de release van The Good Life

The Good Life is een Daily Life Simulator waarin jij Naomi speelt, een journalist uit New York. Om een enorme schuld terug te betalen verhuis je naar een afgelegen Brits dorpje genaamd Rainy Woods, waar je foto’s maakt van bijzondere dingen en daar een reportage over schrijft. Al snel blijkt echter dat “The happiest town in the world” meer geheimen bevat dan jij oorspronkelijk had gedacht.

The Good Life is ooit begonnen als een kickstarter game en na een lange stilte werd het dan uiteindelijk aangekondigd tijdens een Indie World Showcase. Sinds 2018 is het spel The Good Life aan het proberen om zijn hoofd boven water te houden. Helaas is het ondertussen 2021 en is het spel nóg niet uit. Vandaag is echter aangekondigd dat de releasedatum van het spel wederom verschoven is, dit keer van de zomer naar de herfst. Of we The Good Life daadwerkelijk in de herfst zullen zien is nog maar de vraag.