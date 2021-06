Mario Golf: Super Rush krijgt nieuwe info en screenshots

Een grote hoeveelheid aan informatie voor het nieuwe Mario Golf spel!

Het golf avontuur van Mario staat bijna op het punt te beginnen! Een heleboel Mario-personages zijn van de partij, maar wie zitten er nu concreet in het spel? Dit en andere informatie heeft Nintendo kortgeleden met ons gedeeld. Hieronder kun je een samenvatting van alle informatie tot nu toe vinden:

Ren vluchtig door de velden in de meest snelle Mario Golf tot nu toe!

Ga samen met je favoriete Mushroom Kingdom karakter op in een potje super snelle golf in Mario Golf: Super Rush! Of je nu Speed Golf speelt met je vrienden of alleen op avontuur gaat in Golf Adventure, er is genoeg plezier voor iedereen!

Jij bent de baas!

Simpele controls zorgen ervoor dat zowel nieuwe spelers als professionals makkelijk in de gameplay kunnen springen. Je hoeft alleen te richten, de sterkte van het schot te kiezen en tegen de bal te slaan.

Beleef golfen als nooit te voren met de motion controls! Je kunt de Joy-Con controllers namelijk als een golf club gebruiken in het spel. Zo zullen de bewegingen van het personage in het spel precies dezelfde bewegingen zijn zoals je je in het echt beweegt! Het lijkt net alsof je in het echte leven aan het golven bent.

Let wel op: motion controls kunnen niet gebruikt worden tijdens Golf Adventure.

In een level zijn er genoeg obstakels, gelukkig heeft dit spel functies waarmee je deze wat makkelijker kunt omzeilen. Zo kun je de bal een extra draai geven, zodat hij nog een beetje beweegt na landing. Verder heb je nog een shot sterktemeter tot je beschikking en een scan functie waarmee je het terrein voor je makkelijker kunt zien.

Meet the Crew!

Hieronder vind je alle personages die wel zin hebben om een balletje met je te slaan! Zo zullen alle onderstaande personages in het spel zitten. Daarnaast zullen ook de ”Special Shots” en de ”Special Dash” skills van elk personage benoemt worden.

Mario

Special Shot: Super Star Strike

Special Dash: Moonsault Dash

Luigi

Special Shot: Ice Flower Freeze

Special Dash: Speed-Skate Dash

Peach

Special Shot: Spiral Stinger

Special Dash: Ribbon Dash

Toad

Special Shot: Super Toad Strike

Special Dash: Tumble Dash

Wario

Special Shot: Lightning Blast

Special Dash: Jet-Pack Dash

Yoshi

Special Shot: Eggschanger

Special Dash: Egg-Roll Dash

Bowser

Special Shot: Meteor Strike

Special Dash: Volcano Dash

Donkey Kong

Special Shot: Burly Strike

Special Dash: DK Dash

Daisy

Special Shot: Blossom Strike

Special Dash: Pinwheel Dash

Bowser Jr.

Special Shot: Smokeball

Special Dash: Bullet Bill Dash

Boo

Special Shot: Mischief Twister

Special Dash: Carousel Dash

Waluigi

Special Shot: Slim Stinger

Special Dash: Dance-Off Dash

King Bob-Omb

Special Shot: Bob-ombs Away

Special Dash: Kaboom Dash

Pauline

Special Shot: Songbird Stinger

Special Dash: Diva Dash

Chargin’ Chuck

Special Shot: Scrimmage Stinger

Special Dash: End-Zone Dash

Rosalina

Special Shot: Shooting Star

Special Dash: Luma Dash

Mii Character

Special Shot: Power Stinger

Special Dash: Power Dash

Kleurrijke levels

In deze Mario Golf zullen zowel standaard levels zitten als levels zitten met speciale obstakels. Zo zal elke ronde van golf weer iets anders zijn. Hieronder kun je een paar van de levels vinden waarin je kunt golfen.

– Bonny Greens: Een standaard level met groene bergen vol met bloemen.

– Ridgerock Lake: Een level met veel wind, steile bergen en een majestueus meer.

– Balmy Dunes: Een woestijnachtig level met zanderige bergen en steenachtige bergen.

– Wildweather Woods: Een level die zich in de donkere bossen afspeelt. Let op: In dit level kunnen extreme weeromstandigheden voorkomen…

Snel naar het hol!

Speel een potje golf met jezelf en drie andere spelers, zowel lokaal als online.

In de Speed Golf modus race je tegen je tegenstanders in verschillende levels. Het doel van deze modus is je bal zo snel mogelijk in het hol krijgen, voordat je tegenstanders dit doen. Verzamel items om je stamina te herstellen en ontwijk de gevaarlijke obstakels waardoor je langzamer gaat lopen. Je hebt meer dan je standaard technieken nodig, gebruik special dashes en specials shots om boven je competitie te komen! Ben jij de beste golfer van je groep?

Verder is een Standaard Golf modus waarin de klassieke golf regels van toepassing zijn. In deze modus telt elke ronde, dus denk goed na voordat je de bal slaat!

Klaar voor een avontuur!

Laat je eigen Mii karakter op golf training gaan in een bekende golf club en ga van beginneling tot pro in deze single-player modus: Golf Adventure.

Hoe meer toernooien je wint, hoe meer nieuwe golfstokken en outfits je kunt kopen. Hoe meer je voortgang boekt, hoe meer ervaring je opdoet. Spendeer deze ervaringspunten om jezelf sterker of sneller te maken, zo maak je je Mii personage zoals jij dat wilt!

Je Mii personage kun je ook gebruiken in de verschillende multiplayer modi.

Duik in het slachtveld

In de Battle Golf modus worden de klassieke golf elementen gemengd met geweld. Probeer in negen verschillende hollen drie punten te scoren om te winnen! Kun jij met je items, speciale dashes en shots je een weg naar de overwinning slaan?!

Mario Golf: Super Rush komt op 25 juni uit voor de Nintendo Switch