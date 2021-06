Grow: Song of the Evertree komt naar de Nintendo Switch

Verken later dit jaar jouw eigen levendige wereld!

Vandaag werd er tijdens de Indie Expo 2021 aangekondigd dat Grow: Song of the Evertree later dit jaar naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Echter verschijnt dit actie-avonturenspel van ontwikkelaar Prideful Sloth en uitgever 505 Games niet alleen op de Nintendo’s Switch, want ook gamers met een PlayStation 4, Xbox One en PC kunnen dit jaar met deze game aan de slag. Een exacte releasedatum en prijs is momenteel nog onbekend, maar er is al wel een trailer vrijgegeven. Mocht je deze graag willen zien, bekijk dan de video onderaan dit artikel.

In Grow: Song of the Evertree verken je een levendige wereld waarin je puzzels oplost, vissen en insecten vangt, bloemen plukt en mineralen verzamelt. Je ziet jouw eigen wereld groeien en komt erachter hoe jouw acties deze wereld verbeteren. Het spel heeft bovendien verschillende unieke personages en tijdens dit avontuur kun je genieten van de muziek van Kevin Penkin. Weet jij de stad van jouw dromen te bouwen en de Evertree weer tot leven te brengen?