Fans werken aan Super Mario Galaxy-demake voor de Nintendo DS

Geen remake maar een demake.

Fans kunnen soms best met interessante projecten komen en eentje die perfect in die rijtje past is een heuse Super Mario Galaxy-demake voor de Nintendo DS. Je leest het goed, geen remake maar een demake. Zo gek is dat trouwens niet, Super Mario Galaxy verscheen destijds immers op de Nintendo Wii. Deze titel speelbaar krijgen op de inmiddels redelijk bejaarde Nintendo DS is dan best wel weer knap.

De demake wordt ontwikkeld door een groep genaamd Jesse. Deze groep, bestaande uit Jelle, Gericom, Stomatol en Ernii, zijn samen bezig met het maken van een demake van Super Mario Galaxy voor de Nintendo DS. Hiervoor hebben ze een eigen grafische engine ontwikkeld, mede gezien de DS een stuk minder krachtig is. Inmiddels hebben ze ook een video vrijgegeven waarin we de demake draaiende zien op de Nintendo DS. Nee, het ziet er zeker niet zo mooi uit als op de Wii, maar indrukwekkend is het wel!

De video kun je hieronder bekijken. Check dus zeker even wat ze tot nu toe al voor elkaar hebben gekregen.