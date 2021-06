Button City komt naar de Nintendo Switch

Volg aankomende zomer het verhaal van een vosje en zijn dierenvriendjes!

Vandaag werd er tijdens de Indie Expo 2021 bekendgemaakt dat Button City naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Het avonturenspel van ontwikkelaar Subliminal zal later dit jaar in de zomer beschikbaar zijn voor Switch-bezitters. Een exacte releasedatum en prijs is momenteel nog onbekend, dus daar zullen we nog even op moeten wachten. PC-gebruikers krijgen trouwens al wel de kans om met deze titel aan de slag te gaan. Er is namelijk al een gratis demo te downloaden is via Steam.

In Button City ga je samen met een schattig vosje, genaamd Fennel, en zijn dierenvriendjes op avontuur om hun favoriete speelhal te redden. Je maakt onder andere vrienden met konijnen en panda’s en speelt de leukste minigames in een kleurrijke omgeving. Tevens is het mogelijk om nieuwe modi te ontgrendelen en verschillende outfits te verzamelen.

Ben je benieuwd geworden naar Button City? Bekijk dan onderstaande trailer.