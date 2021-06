[Special] Alles wat we tot nu toe weten over The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Ook zo gehyped voor Breath of the Wild 2? Denis checkte wat we er tot nu toe al over weten!

Tijdens de E3-videogamebeurs van 2019 eindigde Nintendo hun presentatie met een bom van een aankondiging. Nintendo was namelijk begonnen met een sequel voor de mega-populaire game “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, die in 2017 uit is gekomen voor de Nintendo Switch. De aankondiging had ook een trailer van 1 minuut die een tipje van de sluier oplicht wat betreft het verhaal van deze sequel. In de trailer kon je Zelda en Link zien die samen door verschillende grotten lopen, die zich waarschijnlijk onder Hyrule bevinden. In deze grotten ontdekken zij een groot geheim…

Inmiddels is het alweer 2 jaar geleden dat we de eerste trailer van Breath of the Wild 2 hebben kunnen bekijken op verschillende online-kanalen, maar daarna hebben we niet heel veel meer vernomen over deze aankomende game van Nintendo. Misschien dat we meer gaan zien tijdens de E3 van dit jaar.

Hieronder vind je de informatie die we nu WEL al weten.

Het verhaal

Link en Zelda moeten zich een weg banen door verschillende grotten die verlicht worden door luminous stones, bekend uit Breath of the Wild.

Het decor van de grotten is bezaaid met mythische steengravures die we kennen uit de eerste Breath of the Wild-game. Deze gravures behoren tot de Zonai stam, een cultuur die in het verre verleden opeens verdween, zoals we weten uit de voorgaande game.

Op de muren staan ook wandtekeningen van de Gerudo stam, één van de figuren heeft een drietand. Dit kan betekenen dat de game gaat over Ganondorf die ooit de koning van de Gerudo was.

Link en Zelda rijden in de trailer op een groot lastdier. Ze laten het beest achter, omdat het bang is om een hoge, kapotte brug over te steken.

De hoofdkarakters, Link en Zelda, komen in de grotten een skeletfiguur tegen. Het figuur wordt achterover gebogen door een hand. De hand lijkt uit malice te bestaan, de stof waaruit Calamity Ganon bestaat.

Dan volgen er een heleboel losse scènes, als een collage van beelden. Het is onduidelijk of deze in de juiste tijdsvolgorde worden getoond.

Wanneer Zelda en Link dichterbij komen lijkt het skelet tot leven te komen. Het figuur heeft malice in zijn ogen.

Het tot leven komen van het skelet zorgt ervoor dat er stralen van malice naar het plafond worden getrokken, waardoor de grot lijkt in te storten. Zelda grijpt Links hand en Link wordt op zijn beurt gegrepen door het skeletfiguur. Link lijkt de energie van het skelet te absorberen in zijn rechterhand.

Op het einde van trailer lijkt het kasteel van Hyrule op te stijgen.

Het zou zo kunnen zijn dat de sequel van Breath of the Wild gaat over de achtergrond van Calamity Ganon, de voormalige koning van de Gerudo die uiteindelijk een beest werd. Het skeletfiguur in de trailer staat ook vol met Gerudo beeltenissen. Daarnaast heeft het skelet een wond op dezelfde plek als Ganondorf in de videogame “The Legend of Zelda: Twilight Princess” en natuurlijk is er ook nog de malice die uit het skelet lijkt te stromen. Dit zou de eerste keer zijn dat Ganondorf terugkeert als zichzelf sinds de game Twilight Princess. Inmiddels zijn er enorm veel theorieën over wat de gloeiende hand betekent, maar dit blijft natuurlijk speculeren op dit moment.

Deze nieuwe Zelda-game lijkt overigens wel veel donkerder en claustrofobischer te worden, net zoals “Majora’s Mask” na het veel kleurrijkere en vrolijkere “Ocarina of Time”.

De wereld

De wereld van Breath of the Wild 2 zal dezelfde zijn als in de voorgaande videogame. Het blijft daarom wachten op details over hoe de ontwikkelaars het opnieuw verkennen van deze wereld fris en nieuwe zullen gaan laten voelen. Veel gamers hebben uren gespendeerd aan het verkennen van deze wereld, dus er moeten nieuwe elementen aan worden toegevoegd om zowel nieuwe als bestaande fans geboeid te houden. Het zal “waarschijnlijk” hetzelfde Hyrule zijn, maar met nieuwe gameplay. Hopelijk.

Ontwikkeling

Dezelfde regisseur als Breath of the Wild, Hidemaro Fuyibajashi, zal aan de sequel werken. Hij was ook de regisseur van de Zelda-game “The Legend of Zelda: Skyward Sword”, maar werkt al aan Zelda-games sinds de Oracle-series op de Gameboy Color. Hij heeft overigens ook meegeschreven aan het verhaal van “The Legend of Zelda: Phantom Hourglass”.

We weten nog niet veel over de nieuwe Breath of the Wild, maar we weten wel dat de ontwikkeling van de nieuwe game is begonnen toen men content aan het creëren was voor verschillende Breath of the Wild DLC’s. Er waren zoveel nieuwe ideeën dat men op een gegeven moment wist dat het gehele verhaal van Breath of the Wild nog niet uitverteld was. We weten natuurlijk niet wat die ideeën precies waren, maar er is wel een vermoeden dat deze draaiden om de achtergrond van Calamity Ganon.

Co-op modus

Er is een kans dat prinses Zelda in de sequel een speelbaar karakter is, dit werd ook al eens benoemd tijdens een interview met Eiji Aonuma, de producent van de game. Er zou dus sprake kunnen zijn van een co-op modus om de game uit te spelen.

Kortom…

We weten nog niet heel veel over The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, maar dat houdt de spanning erin. Wij zijn ervan overtuigd dat als deze sequel lijkt op de originele game, en daar dan nog de nodige toevoegingen bij komen, dat ook deze game weer een geweldig succes gaat worden. Wij kunnen in ieder geval niet wachten totdat The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 in de winkels ligt!