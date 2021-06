Conglomerate 451: Overloaded onverwacht uit op de Switch

Uit het niks: science-fiction actie voor de Switch

Ineens een verrassing, 34BigThings en RuneHeads droppen even deze nieuwe game op de eShop voor de Switch. Conglomerate 451: Overload is een grid-based, dungeon crawler die ook nog eens een first-person RPG is. Een hele mond vol, maar kort door de bocht: een dungeon crawler met tactiek vanuit de eerste persoon, met een verhaal!

In Conglomerate ben je de CEO van een Special Agency. Je hebt de opdracht gekregen om sector 451 weer onder controle te krijgen. Je hebt veel macht gekregen om je te helpen want je mag nu zelfs mensen klonen! Dus bouw je team, pas DNA aan en train je agenten om ze vervolgens op missie te sturen. Het is science-fiction, dus je hebt cyber-ledematen en implantaten. Je speelt nieuwe technologie vrij en krijgt zo toegang tot nieuwe wapens. Agenten kunnen mutaties ondergaan en skills krijgen door hun missies heen. Maar ze kunnen net zo goed een trauma oplopen die consequenties hebben voor hoe ze verder fungeren. Als je een agent verliest in een missie, dan zijn ze ook permanent weg. Speel in verhaal of endless modus. Een heel spervuur aan informatie dus voor het gemak hieronder de launch trailer.

Conglomerate 451: Overloaded is dus nu ineens uit voor de Nintendo Switch en is te verkrijgen voor €9,99 in de eShop.