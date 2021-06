Nintendo komt met eigen kunstgalerij in Japan

Japan zal medio 2024 een Nintendo-gerelateerd museum gaan krijgen waar allerlei producten uit het verleden van Nintendo te zien zijn. Nintendo heeft namelijk aangekondigd dat de oude Uji Ogura-fabriek zal gaan veranderen in een heuse kunstgalerij. In dit aankomende museum, welke rond 2024 klaar moet zijn, zullen de verschillende producten te zien zjn die in de loop van de geschiedenis zijn uitgebracht door Nintendo. Het is de bedoeling dat er verschillende exposities gaan komen.

De Nintendo Uji Ogura-fabriek werd gebouwd in 1969 en gebruikt om zowel speelkaarten als Hanafuda-kaarten te vervaardigen. Tevens fungeerde de fabriek als een klantenservicecentrum voor productreparaties. In de loop van het fiscale jaar van 2023 (welke eindigt in 2024) moet het museum klaar zijn. Vooralsnog heet deze de ‘Nintendo Gallery’. Zou jij graag een dergelijke galerij in Europa zien komen?

Nintendo has been discussing the possibility of building a gallery, as a way to share Nintendo’s product development history and philosophy with the public. To this end, the Nintendo Uji Ogura Plant will be renovated to accommodate the gallery, a decision reached after taking consideration of The City of Uji’s plan of re-developing the nearby Ogura Station area.