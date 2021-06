[Giveaway] Deel jouw E3 verwachtingen en maak kans op Mr. Driller Drill Land!

We verloten 2 digitale exemplaren van deze vrolijke en zeer verslavende puzzelgame!

De E3 staat om de hoek en als er één ding zeker is, dan is het wel dat je nooit weet wat Nintendo allemaal in petto heeft. Des te leuker is het om zo vlak voor de E3 te dromen over wat jij hoopt en verwacht te gaan zien. Een nieuwe Mario Kart-game? Een nieuwe Mario-platformer? Of misschien wel een nieuwe Star Fox-titel? We zijn natuurlijk reuze benieuwd naar jullie verwachten welke je hieronder in de vorm van een reactie kunt delen. Om het extra leuk te maken: we verloten 2 digitale versies van Mr. Driller Drill Land!

Mr. Driller Drill Land is overigens niet zomaar een doorsnee puzzelgame. In onze review beoordeelde we het spel onlangs met een prachtige 9 en benoemde we het spel tot een puzzelgame die elke puzzelfan gespeeld moet hebben! Je maakt kans op een van de twee exemplaren door jouw E3 verwachtingen hieronder te delen.

Meedoen kan tot en met 5 juni. Antwoorden kunnen niet goed of fout zijn. Om te kunnen reageren heb je een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier (gratis) aan!



