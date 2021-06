Alba: A Wildlife Adventure verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

We hoeven nog maar zeven dagen te wachten!

Eind vorig jaar werd er tijdens een Indie World Showcase bekendgemaakt dat Alba: A Wildlife Adventure in de lente van 2021 naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Echter was de exacte releasedatum van dit avonturenspel toen nog onbekend, maar daar is nu verandering in gekomen. Inmiddels is het al volop lente en daarom is de game, die gemaakt is door de makers van Monument Valley, inmiddels te vinden in de Nintendo eShop, in de sectie binnenkort verkrijgbaar. Hierdoor is duidelijk geworden dat Switch-bezitters vanaf 9 juni met deze titel aan de slag kunnen gaan. Bovendien weten we ook meteen dat het spel straks voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank gaat.

Alba: A Wildlife Adventure speelt zich af op Mediterraans eiland. Het meisje Alba is hier in de zomer naar toegekomen omdat ze op bezoek wilde gaan bij haar grootouders. Helaas komt ze er al snel achter dat dit geliefde eiland in gevaar is. Weet jij vrijwilligers te vinden die jou kunnen helpen om alle zieke dieren te genezen en al het afval op te ruimen?

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan nogmaals onderstaande gameplay trailer, welke eind vorig jaar verscheen.