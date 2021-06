[Special] Nintendo’s E3 geschiedenis

We doken terug in de tijd om te kijken hoe Nintendo de E3 sinds 1995 aanpakt.

Nintendo laat met haar Nintendo Direct-presentaties zien dat ze als geen ander weten hoe ze hun publiek kunnen bereiken. Ook tijdens de E3 komt Nintendo inmiddels traditiegetrouw met presentatie vol onthullingen, al was dit afgelopen jaar een ander verhaal door de corona pandemie. Sinds 2013 toont Nintendo haar nieuwe games middels een Nintendo E3 Direct, maar in de jaren ervoor was the big N juist aanwezig met een jaarlijkse eigen persconferentie. En ondanks dat die écht niet ieder jaar even sterk waren, zijn er toch ook flink wat hoogtepunten voorbij gekomen. De hoogste tijd om daar eens bij stil te staan.

De eerste jaren

Nintendo kwam voor het eerst met een eigen persconferentie in 1995. Dat was er overigens meteen een met een bijzondere aankondiging: de Virtual Boy. Je weet wel, die innovatieve spelcomputer die niet bepaald het succes werd wat men had gehoopt. Sterker nog, de Virtual Boy flopte al snel in Japan en verscheen überhaupt niet in Europa. Nintendo had ongeveer een kwart van de beursvloer gevuld met Super Nintendo’s, Game Boys en Virtual Boys. Booth babes liepen over de vloer en live dansers stonden bij de Killer Instinct-vertoning. Naast Killer Instinct wist Nintendo ook indruk te maken met Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest en Earthbound.



De Virtual Boy werd niet het succes waarop men had gehoopt

De Super Nintendo was echter wel zo’n beetje aan het einde van zijn levensduur. In 1996 stond de E3 show van Nintendo dan ook volop in het teken van de Nintendo 64, uiteraard met hun destijds revolutionaire Super Mario 64. Met andere spellen zoals Pilotwings 64, Wave Race 64 en Star Wars: Shadows of the Empire wist Nintendo een indrukwekkende line-up voor hun nieuwe console te tonen. En ook toen al was Nintendo erg goed in het uitbrengen van nieuwe modellen van hun handheld. De Game Boy Pocket was in dat jaar ook volop aanwezig. Een jaar later, in 1997, was de Nintendo 64 alweer even op de markt en stond de E3 vooral in het teken van grote first-party-spellen voor de console. Zelda: Ocarina of Time, Banjo-Kazooie en GoldenEye 007 werden getoond en lieten zien waartoe de Nintendo 64 in staat was. En waar GoldenEye op de E3 al indruk wist te maken, kennen we de game inmiddels als een van de beste multiplayer-titels ooit gemaakt. In het verlengde van de E3 van 1997 stond ook 1998 nog geheel in het teken van de Nintendo 64 en de Game Boy Color. Pokémon Red/Blue, de Game Boy Camera én de opvallende game Conker 64 stonden toen in de schijnwerpers.

Door velen genoemd als de beste shooter tot op heden gemaakt

Als er één bedrijf is dat haar consoles en handhelds voor lange tijd support, dan is het Nintendo wel. En ondanks dat ook de E3 an 1999 volop in het teken stond van de Nintendo 64, werd ook duidelijk dat de tijd voor de volgende generatie spelcomputer er langzaamaan aan zat te komen. Dat jaar maakte de wereld tijdens de E3 voor het eerst kennis met de GameCube, toen nog onder de naam ‘Dolphin’. Nintendo beloofde een 128-bit spelcomputer mét DVD speler, welke uiteindelijk overigens niet aanwezig was op de paarse kubus. Los van deze aankondiging liet Nintendo met spellen as Perfect Dark, Donkey Kong 64, en Super Smash Bros. zien dat de Nintendo 64 ook nog op volle kracht doorging. Ook games als Pokémon Snap én Pokémon Stadium waren aanwezig en brachten de Pokémon-serie volop naar de console.

Gek genoeg was de Dolphin op de E3 in 2000 niet aanwezig. Ook deze E3 stond nog in het teken van de Nintendo 64. Nintendo wilde de onthulling van hun nieuwe spelcomputer bewaren voor hun eigen event, Space World 2000. Al voor de E3 van 2000 had Nintendo aan IGN bevestigd dat de Dolphin / GameCube niet aanwezig zou zijn. Een game die toen wél al aanwezig was, was Resident Evil 0. Toen nog speelbaar op de Nintendo 64, maar de game zou uiteindelijk alleen op de GameCube verschijnen. De Nintendo Space World, voorheen Shoshinkai en Famicom Space World genaamd, was overigens een gamebeurs die van 1989 tot 2001 werd georganiseerd door Nintendo.

Het 128-bit tijdperk waarin de wereld kennis maakt met de Gamecube

Op de E3 van 2001 was de paarse kubus gelukkig wél volop aanwezig, onder de naam zoals we die nu kennen: de GameCube. Nintendo maakte de prijs bekend en kondigde een speciale versie met DVD-speler aan, welke uiteindelijk alleen in Japan verscheen. Het was Shigeru Miyamoto die de show presenteerde en onder andere de GameCube liet zien. Ook de Game Boy Advance was aanwezig maar kreeg tijdens de show bijna geen aandacht. De handheld was echter wel volop speelbaar en trok daardoor vanzelf de aandacht op de vloer. De hoogtepunten van de show waren de games die de GameCube line-up nog best indrukwekkend wisten te maken:

Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II

Super Smash Bros. Melee

Wave Race: Blue Storm

Pikmin

Luigi’s Mansion

Nintendo toonde niet alleen origineel te zijn met nieuwe franchises, want met Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II liet men zien dat de Gamecube ook grafisch prima met de concurrentie mee kon gaan. Inmiddels kennen we Pikmin als een succesvolle franchise, en dat mag ook gezegd worden van Luigi’s Mansion.

Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II liet zien waartoe de Gamecube in staat was



In 2002 en 2003 legde Nintendo de focus vooral op nieuwe titels voor de paarse kubus. Al snel werd duidelijk dat de GameCube het veelal moest hebben van Nintendo’s eigen titels, en die waren er dan ook volop. Super Mario Sunshine bleek een waardige nieuwe Mario-platformer en met Zelda: The Wind Waker wist Nintendo ook volop indruk te maken. Al was niet iedereen even groot fan van de cartoony-stijl of moest men er allerminst even flink aan wennen. Fans van shooters werden op hun wenken bediend met Metroid Prime en Star Fox Adventures liet zien wat Rare wel niet kon doen met de Star Fox-serie. Dit keer geen shooter maar een complete adventure game met RPG-elementen. In 2003 werd het vervolg op Pikmin getoond en kwam Mario Kart Double Dash ook uitgebreid aan bod. Aan games was er absoluut geen gebrek.

“My name is Reggie…”

De E3 van 2004 is niet alleen het jaar waarin we kennis mochten maken met de Nintendo DS, ook maakte we kennis met Reggie Fils-Aimé, die op een zeer originele manier zichzelf introduceerde. Hij opende de conferentie met de woorden “My name is Reggie. I’m about kickin’ ass. I’m about taking names, and we’re about making games.” Zijn woorden kondigden een nieuw tijdperk aan voor Nintendo, die door de rest van de spelindustrie de “Reggielution” werd genoemd. Met zijn komst werden de E3 conferenties in ene een stuk leuker om naar te kijken. 2004 was een E3 die alles goedmaakte van wat de 2003-versie niet deed. Hip, vol actie en met een hoop toffe games. De Nintendo DS bleek een uiterst origineel stuk hardware en met spellen als Metroid Prime 2: Echoes en Resident Evil 4 stond ook de GameCube weer volop in de schijnwerpers. Op het einde verscheen Shigeru Miyamoto met zwaard en schild op het toneel, hij liet weten dat de nieuwe Zelda-game weer realistisch zou gaan ogen. Iwata gaf tot slot een hint over de opvolger van de GameCube, en de naam ‘Revolution’ was daarmee geboren. De console kreeg uiteindelijk niet die naam, maar was wel een échte revolutie.

Met de introductie van de Nintendo DS stond de E3 van 2005 met name in het teken van deze handheld. Om het succes van de Game Boy Advance te verlengen werd ook nog de Game Boy Micro aangekondigd, maar de nadruk lag op de Nintendo DS. Met name de online opties voor Mario Kart DS én een nieuwe Super Mario Bros wisten indruk te maken. Rondom de Revolution bleef het erg stil, we wisten toen nog niet eens van de bewegingsbesturing…

Dat veranderde echter in 2006, de show stond toen in het teken van de gloednieuwe Nintendo Wii, met een destijds revolutionaire controller én de bijbehorende Wii Sports. Hoe uniek was het om te gamen door te bewegen! Nintendo leek een gouden zet te hebben gemaakt. Uiteraard maakte Super Mario Galaxy de show compleet. Inmiddels weten we hoe succesvol de Nintendo Wii is geworden.

Tot 2013 gaaf Nintendo jaarlijks een eigen persconferentie. Hoogtepunten tussen 2006 en 2012 waren onder andere natuurlijk de Nintendo 3DS in 2010, maar ook de conferentie van 2009 vol indrukwekkende games. The Legend of Zelda: Skyward Sword, Super Mario Galaxy 2 en Metroid Other M lieten zien dat Nintendo haar fans nog niet was vergeten. En wat dacht je van de Wii U welke in 2011 werd aangekondigd en werd getoond aan het publiek? Deze console bleek een stuk minder succesvol dan de Wii. Hoe we er destijds kennis mee maakten, kun je in onderstaande video nog eens terugzien. Ook de video van Nintendo’s laatste persconferentie in 2012 hebben we hieronder nog eens voor je neergezet.