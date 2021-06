RomUniverse heeft een flinke boete ontvangen

De Nintendo advocaten hebben weer een overwinning kunnen bijschrijven. De rechtszaak die het bedrijf in 2019 tegen RomUniverse heeft aangespannen heeft het bedrijf ruim 2,1 miljoen dollar ($2.115.000) opgeleverd. Hoewel dit significant minder is dan er gevraagd werd (oorspronkelijk vroeg Nintendo om 15 miljoen). Is het toch weer een overwinning tegenover de piraterij van spellen.

Matthew Storman, de host van de website, gaf tijdens zijn verdediging onder andere aan geen illegale ROM-kopieën aan te bieden. Ook beweerde hij zelf nooit wat te hebben geüpload. Dit terwijl die in een depositie onder eed heeft gezegd dat wel te hebben gedaan. De rechter was het helaas voor Matthew echter grotendeels eens met Nintendo. Hierdoor is de beslissing in het voordeel van Nintendo gevallen.

“Defendant filed a declaration in opposition to the Motion wherein he declares that he ‘denies and disputes that he uploaded any files to said website and at no time did he verify the content of said ROM file’, which is directly contradictory to his sworn deposition testimony wherein he testified that he uploaded the ROM files onto his website. Furthermore, Defendant testified at his deposition that his website ‘indicated’ that copies of Nintendo’s copyrighted video games were available for download on the website.”

Judge Marshall