Van de makers van The Liar Princess and the Blind Prince. Een mogelijk nieuw pareltje?

Er is een nieuwe trailer voor The Wicked King and the Noble Hero. Het spel van Nippon Ichi Software komt 24 juni uit in Japan. Er is geen informatie bekend over wanneer en of het spel überhaupt naar het westen komt, maar ik hoop het wel. De trailer laat elementen zien van het verhaal en bevat de theme song “Hoshi no Yosuga” gezongen door Akiko Shikata. Het spel gaat over Yuu, een meisje dat ervan droomt om een held te worden. Ze wordt opgevoed door een angstaanjagende draak en het is dit onwaarschijnlijke duo dat het verhaal bijzonder maakt. Ik verklap verder niks, maar er is meer te vinden over het verhaal mocht je nieuwsgierig zijn. Hieronder de nieuwe trailer.

Het spel heeft nog geen datum voor ons hier in het westen, maar er is goeie, en grote kans dat die wel onze kant op komt. Het vorige spel, The Liar Princess and the Blind Prince, is ook naar het westen toe gekomen dus het zou wat gek zijn als dat deze keer niet zou gebeuren. Als ik kijk naar de artstijl en wat het verhaal wil doen ben ik in ieder geval erg benieuwd. Zijn er mensen bekend met The Liar Princess and the Blind Prince die hier naar uit kijken?

Bonus, voor mensen die de debut trailer nog niet hebben gezien, plaats ik die hier ook nog eens bij voor jullie kijk plezier