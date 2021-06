Crysis Trilogy Remastered officieel aangekondigd

Vorig jaar verscheen Crysis Remastered voor de Switch en andere platformen. Na een tijdje teasen heeft Crytek nu dan officieel aangekondigd dat ook de vervolgen een remaster krijgen. Vanaf dit najaar zullen de drie spellen in een bundel verkrijgbaar zijn voor PlayStation, Xbox, PC en de Nintendo Switch. Gelukkig voor iedereen die het eerste deel heeft gekocht zullen het tweede en derde deel ook los verkrijgbaar zijn in de digitale winkels.

De trilogie is volgens Crytek een geweldige kans voor iedereen die onbekend met de serie is. Je kunt namelijk in een teug het hele verhaal volgen. Voor fans van de serie is dit natuurlijk ook een uitgelezen kans. Deze kunnen nu opnieuw het verhaal beleven in een moderner jasje.

De leider van het project, Steffen Halbig had het volgende te zeggen over de trilogie.

“We’re excited to announce that these iconic Crysis games are returning in one bundle, remastered for a new generation of hardware. Each game is enhanced to look and play beautifully on today’s platforms, delivering the finest Crysis experience for both newcomers to our classic franchise or players wishing to relive the adventure.”

Steffen Halbig