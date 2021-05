Alex Kidd in Miracle World DX verschijnt iets eerder dan verwacht

Breek blokken, verzamel munten en versla verschillende eindbazen!

Begin april kwam het nieuws naar buiten dat Alex Kidd in Miracle World DX naar Nintendo’s hybride console ging komen. Echter werd er toen bekendgemaakt dat Switch-bezitters dit platformspel vanaf 24 juni kunnen spelen, maar daar is verandering in gekomen. Momenteel is de game namelijk te vinden in de Nintendo eShop, in de sectie binnenkort verkrijgbaar, waardoor we weten dat de geplande releasedatum nu 22 juni is. Gamers kunnen dus twee dagen eerder dan verwacht met deze titel, die oorspronkelijk verscheen in 1986, aan de slag.

In Alex Kidd in Miracle World DX speel je als een jongetje die leeft op planeet Aries. Samen met zijn krachtige armband trotseer je levels waarin je blokken moet breken, munten zult verzamelen en eindbazen moet verslaan. Deze heruitgave is grafisch uiteraard veel beter, maar bovendien heeft het spel ook een verbeterde soundtrack, gloednieuwe levels en zelfs compleet een andere modus gekregen.

Kijk jij uit naar Alex Kidd in Miracle World DX en zo ja, waarom? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!