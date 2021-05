Uitgavedatum bekend voor Engelse editie van Animal Crossing New Horizons – Deserted Island Diary

De komische manga met de bekende Animal Crossing figuren krijgt dit jaar nog een Engelse versie!

Het spel Animal Crossing New Horizons is zo populair dat er middels verschillende media op ingehaakt word. Zo kwam er in Japan een speciale manga uit genaamd Animal Crossing New Horizons – Deserted Island Diary. In de manga komen de beroemde dorpelingen uit het spel in de meest komische situaties terecht.

Al eerder dit jaar kwam VIZ Media, de uitgever van de manga, met het nieuws dat er een Engelse editie op komst was. Sinds kort kunnen fans van de franchise echter uitkijken naar deze uitgave, aangezien VIZ Media de datum van uitgave heeft bekendgemaakt. Via Twitter melden zij dat de manga op 14 september 2021 zal uitkomen. Ook de cover en een link naar de pre-ordersite staan in het bericht.

Cover reveal!

Animal Crossing: New Horizons, Vol. 1 Deserted Island Diary releases September 14, 2021.



Pre-order now: https://t.co/D3D9inf7UW pic.twitter.com/qgeTkIrjsW — VIZ (@VIZMedia) May 29, 2021

Zijn jullie ook zo benieuwd naar deze manga? Wij kunnen in elk geval niet wachten!