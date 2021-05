Nintendo heeft een Switch-versie van Tank Troopers afgewezen

Tank Troopers is een spel welke aanvankelijk voor de 3DS werd uitgebracht, geleid door de development studio Vitei. De studio had eerder echter ook een Switch-versie klaar, maar Nintendo wilde deze niet uitbrengen toendertijd. Verder heeft Nintendo een online multiplayer modus verwijderd van de 3DS-versie van het spel. De reden hiervoor is niet duidelijk.

Omdat Tank Troopers een engine gebruikt die makkelijk te vertalen is naar andere platformen, was een Switch-versie van Tank Troopers makkelijk te doen. Helaas dacht Nintendo hier anders over, en besloot dat de titel het niet waard was om op de eShop te verkopen. Lees de eigen woorden van de developer hieronder:

“We all really wish we could have kept the multiplayer mode in. We actually had it working – it was fine, it worked really well, we tested it, and then they decided to take it out for some unknown reason. So that’s my only regret – we didn’t push back hard enough to keep that in.

And also we had a Switch version. It was running, it was perfect. It looked really, really cool, really high-res, but they didn’t think it was worth sort of putting out on the Switch, which was a disappointment.”