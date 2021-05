Een half uur aan gameplay voor Aluna: Sentinel of the Shards

Is het spel het waard? Misschien geven deze gameplay beelden het antwoord.

Afgelopen week is Aluna: Sentinel of the Shards uitgekomen op de Nintendo Switch eShop. Het is echter nog niet voor iedereen even makkelijk om te kiezen of het spel het waard is om te halen. Gelukkig is er nu een mooie gameplay video van een half uur. Mocht je dan nog twijfelen dan helpt dit je misschien uit de brand.

Een korte opfrisser over wat Aluna: Sentinel of the Shards precies is. In het spel speel je als Aluna uit de comic book serie “The World of Aluna” in de historische wereld van de Inca’s. Je baant je een weg door jungles en langs kliffen en stranden terwijl je hordes aan vijanden van je af houdt. Een bijzonder wapen en level systeem houdt je ook nog wel een tijd bezig om echt alles er uit te halen. Het spel is, zoals je ook kunt zien in de trailer, vrij vergelijkbaar met spellen zoals Diablo en Path of Exile. Aluna: Sentinel of the Shards is verkrijgbaar sinds 26 mei in de eShop voor €15,99. Ga jij het spel halen?