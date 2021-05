Wonder Boy: Asha in Monster World krijgt releasetrailer

Vlieg vanaf nu de wereld rond met Asha en haar trouwe metgezel Pepelogoo!

Wonder Boy: Asha in Monster World is vanaf nu verkrijgbaar voor Nintendo’s hybride console en bij de release hoort uiteraard ook een trailer om deze te vieren. Onderstaande releasetrailer geeft je alvast een goede indruk van wat je te wachten staat in deze kleurrijke platformer. Ben je benieuwd wat wij van de game vonden? Onze review van Wonder Boy: Asha in Monster World is in namelijk behoorlijk positief!

Wonder Boy: Asha in Monster World is een 2D platformspel waarbij je, ondanks wat de titel doet vermoeden, speelt als een vrouw. Het doel is om vier geesten te redden van een duistere kracht. Hiervoor moet Asha heel Monster World door, waar een heel scala aan tegenstanders in allerlei soorten en maten verslagen moeten worden.