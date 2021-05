[Review] Miitopia – Het meest vreemde avontuur OOIT

Gek, gekker, gekst

Zoals jullie misschien weten heb ik door de jaren heen al door heel wat JRPG’s gespeeld. Veelal volgen de meeste JRPGs vaak dezelfde lijnen. Miitopia rukt zich op een hele aparte manier los van deze standaard formule en besluit een heel groot gedeelte van de customisatie bij de speler neer te leggen. Deze customisatie is eigenlijk alleen maar groter geworden in de Nintendo Switch-versie. In deze versie krijg je er ook nog een hele (hele) uitgebreide Mii-editor erbij én een paard. Miitopia kreeg in zijn 3DS dagen al goeie reviews, maar zijn deze veranderingen genoeg om het spel naar een hogere score te brengen? Je leest het in deze review!

Zie ik daar nu Shrek zijn gezicht op een slime?!

Zoals ik al zei, Miitopia is waarschijnlijk het meest vreemde JRPG-avontuur dat je ooit zult spelen. Niet alleen heb jij, de speler, de complete controle over hoe alle personages in het spel eruit zien, het spel weet precies hoe het deze customizaties in de daadwerkelijke gameplay moet verwerken. Het verhaal gaat over de ”dark lord” die gezichten van mensen steelt en het op monsters pleurt. Vooral met de enorme customizatie die het spel aanbiedt, kunnen hier hilarische situaties uit ontstaan. Shrek zijn gezicht op een slime? Spongebob zijn gezicht op een vlinder? Het is allemaal mogelijk!

Als de gezichten eenmaal weer terug zijn bij hun eigenaar, stopt de pret niet. Door het verhaal heen krijg je namelijk te maken met NPCs en groepsgenoten die je zelf mag aanpassen. Bij de NPCs is het een vast karakter waarvan jij het gezicht mag kiezen, terwijl je de persoonlijkheid bij een groepsgenoot ook nog eens zelf mag kiezen. Ook krijg je bij een groepsgenoot de keuze uit een hele reeks aan verschillende ”classes”. Zo heb je de standaard classes zoals mage, warrior etc maar ook een paar unieke zoals tank, kok en elf. Bovendien worden deze classes langzaam geïntroduceerd naarmate het verhaal verder gaat. Zo zorgt het spel er prima voor dat er genoeg nieuws te zien is naarmate je door het spel heen speelt.

Een enorm uitgebreide Mii-editor

We moeten even praten over de nieuwe Mii-editor, aangezien deze enorm uitgebreid is. Zoals je misschien al op verschillende social media hebt kunnen zien, zijn mensen tekeer gegaan met deze nieuwe tool. Zo hebben mensen al snel de meest mooie, gekke en bizarre dingen in elkaar geknutseld. Nu vraag je je misschien af, wat is in deze editor dan zo anders dan de editor die we in de 3DS-versie hadden? Je hebt nu de beschikking tot een groot aantal pruiken én een make up gedeelte. In het make up gedeelte kun je met layers werken en door middel van een groot aantal vormen zelf een gezicht samenstellen. Je kunt misschien al voorstellen hoe ver je met zo een tool kunt gaan, toch weten mensen mij altijd te verrassen met hun creaties. Hieronder kun je wat voorbeelden vinden van de mooie creaties die mensen tot nu toe hebben gemaakt. Deze editor is zo goed dat ik me oprecht afvraag waarom Nintendo het niet als dé nieuwe Mii-editor gebruikt voor de Nintendo Switch.

Er staat een paard in de gang! Ja, ja een paard in de gang!

Een andere toevoeging in de Nintendo Switch-versie is een PAARD! Ja je hoort het goed, jij en je bondgenoten hebben nu een nieuwe huisgenoot! Als je met je bondgenoten op reis gaat, heb je namelijk verschillende hotels waarin je gaat slapen. Vreemd genoeg hebben alle hotels dezelfde inrichting, maar dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. In deze hotels kun je je bondgenoten bij elkaar zetten om hun relatie hechter te maken. Hoe hechter twee Mii’s met elkaar worden, hoe meer voordeel je hebt in gevechten. Het is aan te raden dat je van dit systeem zoveel mogelijk gebruik maakt. Verder heb je dit keer ook een paard, die natuurlijk ook gewoon aandacht nodig heeft. Om de band met je paard te verbeteren, hoef je maar één Mii-personage in de stal te zetten. Zo kan de band tussen de Mii en het paard verbeteren, wat overigens ook weer voor een rij voordelen tijdens gevechten kan zorgen.

Een ander nieuw iets, is outing tickets. Met deze tickets kun je met twee Mii personages op dagtripjes gaan naar verschillende uiteenlopende bestemmingen. Dagje vissen? Even drankje doen in een café? Wat boeken lezen in een bibliotheek? Alles is mogelijk! Ook dit is een van de vele manieren om de banden tussen de bondgenoten sterker te maken.

Het kan tijdens je reis ook aardig misgaan tussen je bondgenoten. Zo kunnen ze vaak ruzie krijgen over de meest onnozele dingen, waardoor ze gevechten lastiger maken. Het boeit op dat moment de Mii’s ook vrij weinig als er een bloeddorstig monster voor hun staat, ze vinden ruzie maken belangrijker. Je kunt ervoor zorgen dat ze het bijleggen door ze in dezelfde kamer te zetten. Hierdoor kunnen ze het makkelijker met elkaar bijleggen.

Sashay Away~

In het hotel heb je ook de mogelijkheid om je personages uit te dossen in nieuwe uitrusting. Er is één maar, je personage moet expliciet om uitrusting vragen vóórdat je uitrusting kunt kopen. Zo zorgt het spel ervoor dat het moeilijkheidsniveau niet te makkelijk is en je constant wordt uitgedaagd. Het wachten is het wel waard, aangezien de uitrusting vaak enorm creatief is vormgegeven. Het is ook vooral grappig als je een Mii van je vader hebt gemaakt en deze opeens in een leren pakje aan komt lopen. Ook in dit aspect liet Miitopia me enorm lachen, het is gewoon een enorm vrolijk spel (naast het gezicht stelen gedeelte, dat is niet zo prettig lijkt me)

Verder heb je de mogelijkheid om je bondgenoten eten te geven. Dit moet je doen om de attributen van je bondgenoten te verhogen. Verschillende voedselwaren laten verschillende attributen omhoog gaan. Let wel op, niet elke Mii lust dezelfde dingen. Als ze het eten niet lusten, zal het attribuut niet heel veel omhoog gaan. Lusten ze het juist heel erg, dan schieten je attributen omhoog! Begin je een beetje te zien waarom Miitopia het meest bizarre avontuur ever is? De wijze waarop je sterker wordt in dit spel hangt niet alleen maar van je levels af, maar ook van veel andere factors.

De muziek in het spel is dik in orde en neemt zichzelf ook niet te serieus. Zo raakte ik tijdens het spelen nooit verveeld van de muziek en weet de muziek de atmosfeer tijdens het spelen juist te versterken. Stemacteurs zitten echter niet in dit spel, aangezien alle Mii’s een piepstemmetje hebben. Ook dit past prima in dit soort spel en zie ik dus ook niet als minpunt.

Mario-achtige map

Het gehele spel speelt zich af op een map die je wellicht wel herkent van de klassieke Mario-titels. Zo heb je verschillende punten die je kunt bezoeken en zijn alle punten verbonden door een reeks lijnen. Verder is de map enorm versierd en weet je precies waar wat te doen is. Ook de voortgang wordt goed aangegeven met een rood uitroepteken. Je zult in dit spel geen moeite hebben met navigeren. Als je op een punt hebt geklikt, zie je je bondgenoten automatisch lopen van punt A naar punt B. Je hebt soms de keuze in welk pad je inslaat, maar het meeste lopen in deze levels is automatisch. Soms wordt je dan overvallen door een monster, die je met je bondgenoten moet verslaan.

Je hebt in deze gevechten alleen de controle over je hoofdpersonage, terwijl je bondgenoten een eigen wil hebben. Dit vond ik juist heel goed bij het spel passen, aangezien ook dit voor een heleboel grappige momenten heeft gezorgd. Zo worden aanvallen en abilities op willekeurige momenten bij hun uitgevoerd. Zelf heb je natuurlijk wel de controle over welke aanvallen en abilities je uitvoert. Soms helpt je paard je met een aanval, waardoor de schade hoger wordt dan een normale aanval. Welke aanval je paard samen met je doet, ligt aan de band die je met hem hebt. Verwaarloos je paard dus niet! Hij kan heel handig zijn tijdens moeilijke gevechten.

Wat ook handig is tijdens moeilijke gevechten zijn sprinkles. Er bestaan verschillende soorten sprinkles, zo heb je HP/MP- en levenssprinkels. Deze herstellen HP, MP of leven aan 1 specifieke bondgenoot. Ondanks al deze hulpmiddelen maakt het spel je leven niet gemakkelijker. Het heeft daadwerkelijk een bepaalde strategie nodig, alleen is deze strategie anders dan dat je wellicht gewend bent.

Conclusie

Miitopia is een enorm uitgebreid avontuur die je makkelijk meerdere keren opnieuw kunt spelen. Het hoofdspel duurt al snel rond de 45 uur, langer als je vaak zelf poppetjes wilt maken. Daarnaast heb je ook nog een eindeloos durende postgame. De customizatie die het spel aan de speler geeft, de uitgebreide wereld en functies en nog veel meer maken dit spel een must buy voor elke Nintendo Switch-eigenaar.

+ Heel veel creatieve vrijheid in het inrichten van personages en het verhaal

+ Er is in het spel naast de standaard gevechten enorm veel te doen

+ Een unieke twist op het standaard strategisch denken binnen JRPG’s

+ Hele goeie humor

– Sommige gebieden kunnen wat eentonig worden na een tijdje

DN-Score: 9,5