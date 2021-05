[Release Radar] Uitgelichte releases week 22

Wat ga jij volgende week spelen?

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. ook deze week hebben we weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Wing of Darkness

Verschijnt op: 3 juni 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Trek jouw vleugels aan en ga de strijd aan! Je vecht bij Wing of Darkness in een oorlog tussen mens en buitenlands leven, jij gaat in jouw heldensysteem de uitdaging aan om deze oorlog te winnen. Er zijn slechts een aantal jonge vrouwen in staat zo’n heldensysteem te bedienen, in dit vliegensvlugge 3D schietspel. Tussen de luchtgevechten zie je ook een reeks scènes die het leven en de groei van de hoofdpersonen uitlichten. Upgrade daarnaast ook je wapens en ga op pad, jouw vijand is namelijk een vijand van de gehele mensheid. Het zijn aliens die de wereld over willen nemen. Ervaar de spanning van vechten in de lucht en kies uit een ruim assortiment wapens om jouw tegenstanders te laten crashen.

Tiny Lands

Verschijnt op: 4 juni 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €5,99

Tiny Lands is een heel rustgevend spelletje zoek-de-verschillen, maar dan in 3D. Ga de uitdaging aan en draai het scherm helemaal om, zoom in en uit en let goed op om alle verschillen te kunnen vinden. Tiny Lands bestaat uit verschillende scenes met dynamische omgevingen en weersomstandigheden. Ben je bezig om verschillen te zoeken op een strand? Dan luister je naar het relaxte geluid van kabbelend water. Geniet en speel op jouw eigen tempo.

Wicce

Verschijnt op: 3 juni 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €6,99

Betreed de stad des doods om jouw dochter te redden! Wicce is een sidescrolling actiespel waarin spelers door de duistere märchen-fantasiewereld kunnen reizen. In de game neem je de rol op je van een heks die in een sombere tijd leeft, met als doel de vermiste dochter te vinden in een stad die overspoeld wordt door een epidemie. Tijdens je avontuur bevecht je vele vijanden en zul je de nodige puzzels op moeten lossen. Nog niet helemaal overtuigd? Bekijk dan onderstaande trailer eens!