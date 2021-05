Launch trailer Very Very Valet

Achteruit inparkeren was nog nooit zo interessant

Very Very Valet verscheen enkele dagen geleden op de Switch, de knotsgekke partygame waarin je je auto overal moet kunnen parkeren. Om dit te vieren heeft Toyful Games een launch trailer online gezet, waarin nog even een goed beeld gegeven wordt van de chaos. De trailer kun je hieronder bekijken. Very Very Valet is €24,99 en is tijdelijk exclusief voor de Switch.

Very Very Valet is een partygame waar je alleen kan spelen of met maximaal drie vrienden. Het spel draait om het besturen van auto’s, maar maak je geen zorgen, een rijbewijs is niet nodig. In het spel is er een ernstige parkeercrisis gaande. Het is dan ook belangrijk dat je je auto overal kan neerzetten, maar dan ook echt overal. Los het parkeerprobleem in je eentje op of samen met je vrienden.