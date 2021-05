Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game krijgt releasedatum

Ga vanaf 22 juni voor goud.

De Olympische Spelen komen eraan en daar hoort tradiegetrouw ook een officiele game bij. Vandaag is bekend geworden dat Tokyo 2020: The Official Video Game vanaf 22 juni verkrijgbaar zal zijn voor onder andere de Nintendo Switch. In Japan is de game vorig jaar al verschenen, maar het Westen moest wachten tot 2021 in verband met het uitstellen van de Olympische Spelen.

In Olympic Games Tokyo 2020 kunnen spelers hun Olympische dromen na te jagen met 18 Olympische evenementen, een uitgebreide Avatar Creator en een lokale en online multiplayerstand voor maximaal 8 spelers. Enkele sporten die aanwezig zijn in de game zijn de 100 meter, 4x100m estafette, hamer gooien en Beachvolleybal. Tevens is er een nieuwe trailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bekijken: