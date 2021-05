King of Seas viert lancering met launch-trailer

Vaar als een echte piraat over de zeven zeeën.

Het is alweer bijna een jaar geleden dat er bekend werd gemaakt dat King of Seas naar Nintendo’s hybride console zou gaan komen. Inmiddels is de actie-RPG van ontwikkelaar 3DClouds en uitgever Team17 alweer één dag te spelen op de Nintendo Switch en dat vieren we natuurlijk met een launch-trailer. De titel gaat voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank, maar als je nog niet zeker weet of deze game iets voor jou is, dan kun je altijd eerst nog even de gratis demo downloaden.

Heb jij altijd al een piraat willen zijn? Dan ben je bij dit spel aan het juiste adres! In King of Seas vaar je namelijk met jouw eigen schip over de zeven zeeën en schiet je tijdens deze reis elk vijandig schip neer. Door een hevige mist kun je helaas niet heel erg goed om je heen kijken, waardoor je alle schatten, eilanden en vijanden een stuk moeilijker kunt zien. Gaat het jou ondanks de gezichtsbelemmering toch lukken om alle geheimen te ontdekken?

Ben je benieuwd geworden naar King of Seas? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.

Launch-trailer King of Seas