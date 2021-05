De besturing van The Legend of Zelda: Skyward Sword HD in beeld

In een nieuwe video zien we de motion controls én besturing met knoppen in beeld

De release van The Legend of Zelda: Skyward Sword HD komt steeds dichterbij en we zien de game dan ook steeds vaker voorbij komen. Zo kon je onlangs al nieuwe screenshots zien. Waar het origineel van The Legend of Zelda: Skyward Sword alleen met bewegingsbesturing speelbaar was, kun je de Switch-versie straks ook met knoppen besturen. Wel zo handig, zeker wanneer je de game op de Nintendo Switch Lite speelt. Een nieuwe video toont beide maniere van besturing.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD verscheen zo’n 10 jaar geleden voor de Nintendo Wii. Vanaf 16 juli is het voor Nintendo Switch-bezitters mogelijk om de game in HD opnieuw te gaan beleven. Het spel zal volledig in HD verschijnen. Ga jij game in huis halen?