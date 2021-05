[Review] Maneater – Hap, slik, weg

De ShaRkPG baant zich een weg naar de Switch, maar is het een beetje goed verteerbaar?

Hou jij van haaienfilms? Die films waarin een haai achter een paar niet al te snuggere mensen aanzit, die altijd krijsend en zeer bloederig tot hun einde komen? (Terwijl je denkt dat het toch simpel moet zijn, je hoeft alleen maar bij water weg te blijven.) En denk jij dan wel eens bij jezelf “Joh, ze zouden hier eens een game van moeten maken”? Dan heb ik goed nieuws voor je, want Maneater doet precies dat. In een leuke twist speel je hier echter de haai, die alles opeet wat los en vast zit (waaronder een hele sloot aan mensen) terwijl je langzaam maar zeker muteert tot iets wat niet eens meer op een haai lijkt. Want ohja, dat was ik nog even vergeten te zeggen, het is wel “zo’n” haaienfilm. Zo’n film waar het allemaal steeds dommer wordt wat de haai allemaal kan, tot ze zich in tornado’s bevinden of met halve lasers op hun rug rondzwemmen. Dom, zeker, maar oh zo leuk om naar te kijken.

Een nederig begin

Maar goed, zo begint het natuurlijk niet. Niemand wordt volwassen geboren, en ook omdat dit een RPG is, begin je als een klein babyhaaitje. Of tenminste, je begint als de moeder van dit babyhaaitje. Heel even speel je als een volwassen bullshark die al behoorlijk wat actie gezien heeft. Uit haar zijde steekt een afgebroken harpoen, en aan de kracht van je kaken te zien heb je al flink geoefend met het verorberen van andere levensvormen. Dit komt vooral naar voren wanneer een groep hunters je aanvallen en jij ze zonder problemen oppeuzelt. Dit duurt echter niet lang, want al snel word je gevangen door de antagonist van de game, Scaly Pete. Scaly Pete is een geoefende haaienvanger en de ster van een realiteit docu a la Deadliest Catch, waarin hij zijn leven met de wereld deelt. Terwijl hij zijn levensverhaal vertelt, snijdt hij de buik van de haai open en haalt daar prompt een baby haaitje uit. Spottend geeft hij het babyhaaitje een litteken waar hij het later kan herkennen maar ook dit baby’tje heeft behoorlijke tanden. Het bijt zo hard van zich af dat het Scaly Pete zijn hand afbijt, waarna hij het met een schreeuw het moeras in slingert. Vanaf dat moment speel jij de babyhaai, en alhoewel haaien nou niet echt bekend staan om hun gezinsverhoudingen, ben je toch op zoek naar wraak…

ShaRkPG

Vanaf dat moment verandert de game in een RPG met een licht exploration/sandbox sausje, waar je zelf bepaalt wat je gaat doen. Zo kun je vissen opeten, gevechten aangaan met andere roofvissen of simpelweg de omgeving verkennen. De meeste hiervan doe je door middel van quests, en alhoewel dat tof klinkt zit er helaas niet zoveel variatie tussen. De “eet” quests vragen of je een bepaald aantal vissen/mensen opeet (vaak 8 of 10). De “jaag” quests vragen je of je één groot ding wilt verslaan, en elke gebied heeft een aantal collectibles die je kunt verzamelen. Als je dingen opeet en/of quests haalt krijg je een viertal aan resources, waarmee je je lichaam kunt upgraden. Tijdens quests verzamel je namelijk mutaties, welke je net als een echte RPG kunt gebruiken zoals jij wilt. Hierdoor kun je je eigen perfecte haai maken, waarbij je kunt kiezen tussen steeds vreemdere opties. Wil je namelijk gewoon je eigen saaie tanden, of wil je kaken die elektriciteit genereren terwijl je bijt? Of misschien vinnen die een giftige wolk achterlaten als je door het water glijdt? De verschillende mutaties hebben allemaal hun eigen statistieken en geven zelfs bonussen wanneer je een complete set verzamelt. Daarnaast wor je langzaam maar zeker steeds groter, waarbij je ook gebieden die eerst afgesloten waren opent. Zo kun je je langzaam maar zeker klaarmaken voor je confrontatie met Scaly Pete.

Opstartproblemen

Het probleem is alleen dat het idee leuker is dan de uitwerking. Hoewel het mix-matchen van je eigen gemuteerde haai een super leuk idee is, is dit ook waar het probleem zit. Je moet die updates namelijk verzamelen. In het begin heb je die niet, en in plaats van alles op te eten terwijl je het Jaws thema neuriet moet je in het begin wachten en je gevechten kiezen. En eerlijk, dat wordt snel saai. Het gevecht systeem is niet zo interessant en is lastig te besturen vanwege het feit dat je je in het water bevindt. Vijanden kunnen razendsnel om je heen cirkelen, en tijdens gevechten ben je dan ook meer bezig met het zoeken naar waar ze zijn dan ze daadwerkelijk aanvallen. Pas wanneer je geüpgrade bent, wordt dit makkelijker en leuker. Het is dan ook vreemd dat ze je die mutaties niet vanaf het begin geven. De game wil namelijk gewoon graag een B film zijn. Alles straalt dit uit, van de vele grappige pop-culture references die je tegenkomt tot de over de top audio van de mensen je spotten. De game neemt zichzelf niet al te serieus, en het feit dat je dat in het begin zelf wel moet doen is jammer. De game wordt later pas echt “leuker”, maar de simpele en repetitieve gameplay zorgt in de tussentijd voor de nodige frustratie.

Hoe doet de game het op de Switch?

De game draait daarnaast nog behoorlijk goed op de Switch. De besturing is in veel gevallen prima, en het navigeren van de vele gedetailleerde omgevingen gaat prima. Later vermindert dit enigszins, vooral in de grote open omgevingen van een aantal latere gebieden. Hoe groter de omgeving hoe lastiger de game het vindt om alle assets te laden, waarbij het af en toe zelfs willekeurige laadschermen er doorheen gooit. Daarnaast heeft de game last van een aantal (gelukkig niet gamebrekende) bugs. Zo heeft het er nog wel eens een handje van om het water tijdens gevechten niet te registreren. Plots valt je haai als een ragdoll naar beneden, waarna het je prompt naar het wateroppervlakte teleporteert. Over het algemeen is de besturing echter goed te doen, werkt het prima in zowel handheld als docked, en ziet het er grafisch beter uit dan ik verwacht had.

De humor in de game

De audio verdient daarnaast een dikke pluim. Zoals ik al zei neemt de game zichzelf niet te serieus, en dit komt het beste naar voren in de voice overs van verschillende personages. Alles is over de top, van het over-acteren van de mensen die in het water vallen tot het dikke accent van Scaly Pete die jou langzaam maar zeker steeds meer als dreiging gaat zien. De game heeft daarnaast een narrator, die je tijdens quests en het verkennen van de wereld vertelt wat je doet en wat je tegenkomt. Hier zit sowieso al veel humor in, maar deze wordt ingesproken door dezelfde stemacteur als Jerry uit Rick and Morty. Het sarcasme spat nog net niet van het scherm af, terwijl hij doodleuk domme feitjes over de wereld vertelt of zich afvraagt wat een bepaalde roofvis hier doet, omdat die helemaal niet in de oceaan thuishoort. Het houdt de game leuk en interessant, terwijl je ook een subtiel kijkje krijgt in de wereld van Maneater. Laten we zeggen dat deze wereld het niet zo heeft met mensenrechten, dierenrechten of het behouden van het milieu over het algemeen. Wat de game hiermee wil vertellen is een tweede, maar het zorgt in ieder geval voor zeer interessante en grappige omgevingen.

Conclusie

Maneater is een game met een leuk idee, die dit echter niet helemaal kan waarmaken. De game wil je graag in een grappige B film zetten, waar je als dodelijke haai met alles en iedereen op de vuist gaat. En hoewel dat uiteindelijk ook lukt moet je daarvoor eerst verschillende uren worstelen met frustrerende gameplay en quests die snel in de herhaling vallen. Dat wil niet zeggen dat de herhalende quests later weggaan, want die blijven gewoon, maar het wordt in ieder geval een stuk leuker wanneer je de mutaties unlockt. De humor en voice-acting moet de game daarnaast dragen, en alhoewel dat het zeker doet ligt het plezier van deze game grotendeels bij jezelf. Verwacht geen diepgaande gameplay of verhaal, want dat is het gewoon niet. Het is vooral je eigen plezier terwijl je een achterlijk logge haai met botten voor vinnen uit het water laat springen en een boot doormidden bijt. Voor een prijskaartje van €39,99 kun je je echter afvragen of dat het waard is.

+ Boeiende en grappige wereld

+ Leuke mutaties die de gameplay interessanter maken

+ Sound design is erg goed.

– Je moet vooral je eigen lol maken

– Quests vallen in de herhaling en zijn ongeïnspireerd

– Besturing en bijkomende bugs zijn af en toe ronduit frustrerend

DN-Score: 7