Mini Motorways komt naar de Nintendo Switch

Het vervolg van Mini Metro is onderweg.

Het is alweer een paar jaar geleden dat Mini Metro in 2018 op Nintendo’s hybride console verscheen. Inmiddels is het tijd voor een vervolg, want gisteren heeft ontwikkelaar Dinosaur Polo Club bekendgemaakt dat Mini Moterways onderweg is naar de Nintendo Switch. Een exacte releasedatum hebben we helaas nog niet, maar het spel zal ergens in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar moeten zijn voor Switch-bezitters.

In het strategische spel Mini Motorways maak je wegen voor een groeiende stad. Herontwerp en plaats verschillende wegen zodat iedereen netjes op zijn of haar bestemming kan komen. Gaat het jou lukken om de stad voor een lange tijd in beweging te houden en één groot verkeersnet op te bouwen?

Ben je benieuwd geworden naar Mini Motorways? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer.