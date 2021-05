Bekijk hier gameplaybeelden van Very Very Valet

Geniet hier ongeveer van 20 minuten aan gameplay!

Eind 2020 werd er tijdens een Indie World livestream aangekondigd dat Very Very Valet naar Nintendo’s hybride console ging komen. Ongeveer drie maanden later kwam dan eindelijk de releasedatum naar buiten, maar inmiddels hoeven we niet meer te wachten op dit spel. Vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag met deze game. Zoals we wel vaker zien komt er rondom de release van een titel een video online waarin gameplaybeelden zijn te zien. Dat is ook ditmaal weer het geval, want het YouTube-kanaal Handheld Players heeft zo’n 20 minuten aan beelden online gezet.

Very Very Valet is een partygame die je alleen kunt spelen of met maximaal drie andere vrienden. Het spel draait om het besturen van auto’s, maar maak je geen zorgen, want een rijbewijs heb je in deze titel niet nodig. Er is namelijk een ernstige parkeercrisis gaande en het is dan ook heel belangrijk dat je je auto overal kan neerzetten, maar dan ook echt overal. Weet jij zo snel mogelijk de beste parkeerplek te vinden?

Very Very Valet gaat voor een bedrag van €24,99 over de toonbank, maar als je nog niet zeker weet of dit spel iets voor jou is kun je ook aan de slag met een gratis demo.

Ben je benieuwd geworden naar Very Very Valet? Bekijk dan onderstaande gameplaybeelden.