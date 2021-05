[Review] Just Die Already – OK Boomer

Kloten met oudjes als een oudje!

Ugh de ouderen van tegenwoordig, dat is waarschijnlijk wat de makers van Just Die Already hebben gedacht. Hoe vaak gebeurt het nou dat een of ander oudje je inhaalt met een elektrische fiets. Er zijn genoeg kleine irritaties die oudere mensen kunnen veroorzaken. Daarom laat dit spel je kiezen uit vier boomers (ja, zo wordt het in het spel beschreven) en mag je als een soort Goat Simulator lekker voor ongein zorgen. Je kan bijvoorbeeld anderen vermoorden, maar ook jezelf en dat leidt soms tot de grappigste taferelen. Maar hoe gaat dat allemaal in zijn werk?

In den beginne…

…was er oud persoon dat opgesloten zat in een verpleeghuis. Zijn missie is om te ontsnappen en er een leuk, spectaculair eind aan te maken. Het verpleeghuis is namelijk gelegen in een stad waar veel te beleven is. Zo is er een haven, een zwembad, een tram en nog veel meer. Het verpleeghuis is echter saai; je zit opgesloten met andere ‘old farts’. Zodra je genoeg mensen hun leven verpest, word je het verpleeghuis uitgetrapt en begint het avontuur echt. Vanaf dan krijg je ook bucket list wat werkt als een soort achievement systeem. Behaal de doelen en je krijgt nieuwe voorwerpen zoals de banana gun. Deze achievements bestaan bijvoorbeeld uit val zoveel meter, eet zoveel dat je explodeert of vang zoveel vissen. Het spel is dus redelijk divers en je kan er ook uren plezier uit halen. Vooral omdat het spel online multiplayer heeft. Zo kan je online spelen met drie anderen. Er ontbreekt helaas wel een locale co-op modus, dus gezellig op de bank met 1 tv zit er niet in.

Online ravotten

Flubberwubber

Jouw boomer flubbert heen en weer en soms op de meest bizarre manieren. Dit klinkt grappig, maar is soms zo frusterend. Ook kan je met één knop, de B-knop, in een soort testpop veranderen en beweeg je al rollend over de wegen. Ben je eenmaal doodgegaan? Dan spawn je in de dichtsbijzijnde prullenbak en mag je weer opnieuw doodgaan. Dit kan je ook handmatig doen door middel van een druk op de Y-knop en dat is best een vervelend. Ik heb meerdere malen gehad dat ik respawnde omdat ik automatisch op de Y-knop druk, omdat deze bij veel spellen gebruikt wordt.

Grafisch gezien is Just Die Already op de Switch geen pareltje. Het spel is niet heel scherp voor een simpel ogend spel. Best zonde, maar in een onzinspel zoals deze is dat niet een groot struikelblok. Het gaat hier meer om de gameplay en dat is soms goed gelukt. Aan de ene kant vind ik de physics echt geweldig, maar aan de andere kant kan het me soms ook zo irriteren als het spel niet doet wat ik wil. Het begin van het spel is leuk, maar naar mate je de bucket list gaat vervullen kom je op een aantal punten die het spel een beetje verpesten. Zo worden redelijk wat personages hergebruikt en werkt de besturing vaker tegen je dan mee. Ook is er niet echt een pauze menu. Je kan wel op de + knop drukken, maar dan zal de wereld niet pauzeren, met als gevolg dat je gewoon alsnog dood kan gaan (en weer opnieuw moet beginnen met je doel).

Niet echt heel scherp

Conclusie

Just Die Already is een spel wat je nog nooit eerder hebt gezien. Het doel is als boomer je bucket list te vervullen door de meest willekeurige en domme dingen. Dit doe je met een best wel onhandige besturing en hoe meer je speelt, hoe meer gerecyclede personages je tegenkomt. De beginuren van Just Die Already zijn leuk en interessant, maar daarna ga je je eigenlijk irriteren.

+ Lekker origineel

+ Hilarisch kloten als boomer

– Besturing gaat in de weg zitten

– Hergebruikte personages

– Geen echte pauzemenu; het spel gaat gewoon door

– Moest de Y-knop nou écht de respawnknop zijn?

DN-Score: 6,0

Het spel is hier te koop via de website van Nintendo en is momenteel nog in de aanbieding. Benieuwd naar onze andere reviews? Deze kun je hier vinden.