[Review] Famicom Detective Club – eindelijk Westers daglicht

Twee (nieuwe) moordmysteries!

Toen Famicom Detective Club in de Nintendo Direct verscheen had het gelijk mijn aandacht. Ik ben groot fan van murder mysteries en heb ook veel spellen in dit genre gespeeld: Ace Attorney, Danganronpa, Zero Escape, AI: The Somnium Files en ga zo maar door. Wat je misschien nog niet wist is dat dit spel een remake is op twee Famicom-spellen, de Japanse versie van de NES. Dit is tevens ook de eerste keer dat de twee spellen een Engelstalige release krijgen. Een Nintendo IP dat na jaren wereldwijd speelbaar is; het origineel verscheen namelijk al in 1988. Laat ik nou ook nog veel interesse hebben in obscure spellen. De perfecte gelegenheid om deze twee spellen uit te testen.

Het origineel en de prequel

Famicom Detective Club komt met twee spellen, het eerste deel en de prequel daarop. Het eerste spel in de serie heet The Missing Heir en de prequel heet The Girl Who Stands Behind. Het maakt niet heel veel uit op welke volgorde je de spellen speelt; je kan chronologisch spelen, maar ook op releasevolgorde. Beide spellen brengen je een moordmysterie welke je moet gaan oplossen. In The Missing Heir begin je als een jongen die lijdt aan geheugenverlies, want hij is gevallen dichtbij een klif. Nadat hij gevonden en wakker is geworden gaat hij terug naar de klif en ontmoet hij een meisje genaamd Ayumi Tachibana. Zij vertelt het hoofdpersonage over de moord van Kiku Ayashiro. Uiteindelijk krijgt de jongen te maken met een heel groot verhaal. Het tweede spel, ook wel de prequel, is The Girl Who Stands Behind en speelt zich een paar jaar voor The Missing Heir af. Daar is een schoolmeisje genaamd Yoko vermoord en zul je dat mysterie moeten oplossen. Beide spellen brengen je dus genoeg speelplezier, want elk deel is ongeveer 10 uur lang. Ik ga niet te veel verklappen, hoe en wat er achter het verhaal zit moet je zelf ontdekken.

Ouderwetse gameplay

De gameplay is wel nog wat ouderwets en simpel. Je gaat van locatie naar locatie waar je mensen en de omgeving kan onderzoeken. Een beetje vergelijkbaar met Ace Attorney, maar dan zonder de delen in de rechtbank. Evenals de eerste delen van Ace Attorney kampt dit spel met vergelijkbare problemen: het is soms niet helemaal duidelijk wat je moet doen. Ook kan het voorkomen dat je eerst een bepaalde vraag moet stellen voordat je op een andere een antwoord krijgt. Daarentegen zijn de verhalen die de spellen weten over te brengen goud en ben ik erg blij dat Nintendo de moeite heeft genomen om de spellen na 33 jaar te lokaliseren.

Ook zijn de titels voorzien van een flinke grafische update en de art is ontzettend mooi. Daarnaast bevat het spel ook volledig nieuwe muziek, maar in de instellingen kun je vrij wisselen tussen de nieuwe muziek en de ouderwetse Famicom-muziek. Ook bevat het spel voor het eerst stemacteerwerk welke enkel in het Japans te luisteren is. Ik heb daar verder geen moeite mee, maar mocht je het vervelend vinden dan kan je dat elk moment uitzetten. Daarnaast is er een backlog te vinden en met een simpele druk op de X-knop kan je eerdere dialogen teruglezen en luisteren.

Conclusie

Nintendo brengt met Famicom Detective Club twee oude spellen in een nieuw jasje die nog nooit Westers daglicht hebben gezien. De spellen komen met een aantal handige upgrades: de artstyle, voice acting en een backlog. Over het algemeen heb je wel te maken met ouderwetse gameplay, maar laat dat je niet in de weg staan voor deze prachtige verhalen. Fans van het murder mystery-genre opgelet, Famicom Detective Club schotelt twee prachtige verhalen voor.

+ Eindelijk speelbaar in het Engels

+ Prachtige verhalen

+ Goede upgrade t.o.v. het origineel

+ Perfect voor murder mysterie-fans

– Ouderwetse gameplay blijft helaas nog een dingetje

DN-Score: 8,0

Het spel is hier te koop via de website van Nintendo. Benieuwd naar onze andere reviews? Deze kun je hier vinden.