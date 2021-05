Blijf in beweging met Family Trainer voor de Nintendo Switch

Later dit jaar kunnen we aan onze beweging komen door middel van minigames!

Vandaag heeft Bandai Namco aangekondigd dat Family Trainer naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Alhoewel gamers in Japan al vollop kunnen bewegen in dit spel, was het tot vandaag nog onduidelijk of deze titel ook naar de rest van de wereld zou gaan komen. Helaas zullen we nog wel een aantal maanden moeten wachten op deze game, want Family Trainer verschijnt later dit jaar op 3 september op de Nintendo Switch.

In Family Trainer speel je de leukste minigames en kom je tegerlijkertijd ook meteen aan je dagelijkse portie lichaamsbeweging. Ren, spring en doe net zoals bij Ring Fit Adventure een Joy-Con-controller in de beenband zodat je bewegingen in het spel verschijnen. Kies uit verschillende trainingsschema’s, speel samen met vrienden en win de wedstrijd!

Ben je benieuwd geworden naar Family Trainer? Bekijk dan onderstaande trailer.