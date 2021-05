Ubisoft is blij met Immortals: Fenyx Rising

Vorig jaar verscheen na lang uitstellen en een nieuwe naam Immortals: Fenyx Rising. In het spel waarin je als de sterveling Fenyx speelt zul je alles op alles moeten zetten om vier Griekse Goden te bevrijden. Deze Goden zijn namelijk de sleutel om de Typhon te verslaan.

Het spel wat veel invloeden kent vanaf Assassin’s Creed, maar toch compleet anders is, werd al vanaf het begin goed ontvangen. Op de Switch was de grafische kant echter wat minder waardoor ons cijfer op een 7.2 terecht kwam. Toch is Ubisoft erg tevreden met hoe het spel verkoopt. Sinds de lancering blijft het spel goed doorverkopen en zeker op de Switch ziet Ubisoft aanhoudend goede verkopen. Dit wist de Chief Financial te vertellen tijdens een investeerdersbijeenkomst.

“Immortals Fenyx Rising, our new IP, continues to see healthy sell-through as the game benefits from one of the highest community sentiments a Ubisoft game has ever had. It has all it takes to become an evergreen title, especially on the Switch, where it continues to broaden Ubisoft audience reach.”

Ubisoft’s CFO Frederick Duguet