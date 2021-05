[Release radar] Uitgelichte releases week 21

Komende week komen er weer een aantal boeiende games naar de Nintendo Switch!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. ook deze week hebben we weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Shin Megami Tenseii III Nocturne HD Remaster

Verschijnt op: 25 mei 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Ontwaak de demoon die in jou zit, met de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, de gemoderniseerde versie van de welbekende ATLUS-hit. Dit spel is een RPG en heeft nu 3D modellen en achtergronden, nieuwe moeilijkheidsgraden zodat iedereen kan spelen op zijn of haar eigen niveau en het is mogelijk om tussentijds op te slaan. Op een dag begint uit het niets de Conception, een bovenaardse apocalups. De wereld gaat ten onder, alle steden worden verwoest. Waan je in een strijd tussen goden en demonen, jouw kezen bepalen uiteindelijk wie deze strijd zal winnen.

Inmiddels hebben wij de game ook uitgebreid voor je getest en staat onze review online met een prachtige 9,2 score . Benieuwd waarom we zo enthousiast zijn? Dat lees je hier.

Man Eater

Verschijnt op: 25 mei 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Heb jij altijd al willen weten hoe het is om een haai te zijn, en lekker in mensenbillen te bijten? Dan is dit je kans! In Maneater kruip je in de huid van een gigantische haai en probeer te overleven in de open oceaan van de Golfkust, gevaar ligt namelijk op de loer. Gebruik je hersenen en je kaken, en evolueer wanneer je eet! Maneater is een solo actie-RPG waarbij je even niet als mens speelt, maar een kijkje neemt in het leven van een dier waar veel mensen jacht op maken. Je kunt je haai daarnaast ook nog evolueren door bijvoorbeeld zijn zwemsnelheid of andere dingen aan te passen.

World’s End Club

Verschijnt op: 28 mei 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

World’s End Club is een game in tekenfilm stijl die gaat over een groep vrienden die in een mysterie terecht komen. De vriendenclub bestaat uit allerlei Japanse buitenbeentjes en noemen zichzelf ook wel de ‘doorzettersclub’. Tijdens een schoolreisje stranden ze in een vreemd pretpark, waarbij er maar één mogelijkheid is om daar weer uit te komen: het spelen van een survivalspel. Dit spel test hun vriendschap en de grote vraag is of deze groep vrienden uiteindelijk samen zal blijven. Voor als je de game alvast uit wilt proberen is er nu een gratis demo van World’s End Club te downloaden in de eShop. Ben jij klaar voor dit spannende mysterie?