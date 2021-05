Legend of Mana vergelijkingen tonen de verschillen qua graphics

Legend of Mana verschijnt deze zomer volledig geremastered. Maar hoe verschillen de twee?

Op 24 juni verschijnt in de remaster van Legend of Mana in de winkels. Voor €29,99 zul je opnieuw (of voor het eerst) de zoektocht beginnen naar de Mana Tree. Je hebt echter geen idee waar je heen moet aangezien je kaart volledig leeg is. Speciale artefacten kunnen echter hier verandering in brengen en je zult dus goed hiernaar opzoek moeten gaan om het verhaal verder te brengen.

De remaster brengt onder andere geremasterde muziek (en de keuze of je de nieuwe of oude soundtrack gebruikt), een nieuwe minigame en betere graphics. Dat laatste is goed te zien in onderstaande afbeeldingen. Door middel van een slider kun je goed het verschil tussen oud en nieuw zien. Aan de linkerkant is de oude stijl en rechts de nieuwe.

