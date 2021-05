[DN Roundtable] De beste indie-pareltjes volgens de redactie

De DN-crew ging weer voor jullie om de tafel zitten om hun meningen op kritische en diepgaande vragen en stellingen te geven!

Soms zit je nu eenmaal met vragen welke je het liefst beantwoord ziet. Natuurlijk kunnen lang niet alle vragen beantwoord worden. Wat is de zin van het leven? Waarom zijn bananen krom? En hoezo noemen we een muur niet de stoel? Allemaal vragen waar we het antwoord niet op weten. Tóch zijn er ook genoeg leuke vragen die wél beantwoord kunnen worden en deze gaan we dan ook volop stellen aan elkaar. In de DN Roundtable lees je de meningen en gedachtes bij verschillende vragen en stellingen. Zo spraken we vorige keer over de Pokémon aankondigingen!

In de nieuwste DN Roundtable benoemt de redactie hun persoonlijke favoriete indie-titel. Ben je dus op zoek naar een nieuwe game? Hier kunnen zomaar eens wat verborgen pareltjes tussen zitten!

Wietse

Indie-games oh indie-games. Het is moeilijk om er één te kiezen want er zitten parels tussen. Ik dacht eerst aan Spiritfarer of Hades om hier even uit te lichten, maar ik wil toch even een heel ander spel belichten, Northgard!

Nu moet ik wel eerlijk toegeven dat ik Northgard opgepakt heb op de PC, maar het is beschikbaar voor de Nintendo Switch! Dit spel is een perfecte mix tussen real-time strategie en achteroven leunend wegspelen. Je speelt als een clan uit de tijden van de vikingen die net aan land is gekomen. Het is de bedoeling om met jouw clan zo snel mogelijk een victory te halen voordat een andere clan dat doet. Je kunt simpelweg proberen de andere clans uit te schakelen met bruut geweld, maar het kan ook met Lore, Trade of Fame. Daarnaast heeft elk potje ook een unieke overwinningsmogelijkheid. Bijvoorbeeld een forge veroveren om een mythisch wapen te maken. Of Yggdrasill veroveren en een jaar lang dat gebied in handen houden.

Terwijl je een overwinning najaagt probeer je te overleven door je inwoners genoeg voedsel, hout en geld te geven. Je moet ze ook nog eens blij houden, en dat terwijl de andere clans en de natuur zelf je probeert te dwarsbomen (winters zijn flink koud in Northgard!).

Ik speel Northgard geregeld nog online met wat vrienden, en daar zit de meeste lol voor mij in. Er zijn verschillende clans met allemaal een eigen speelstijl. Die clans dan tegen elkaar, of met elkaar spelen is elke keer weer anders.

Ik ben zelfs zo’n fan van het spel dat ik het artbook heb gehaald die toevallig vorige week is binnen gekomen. Northgard is niet de epische, gepolishte saga zoals bijvoorbeeld Hades (ga Hades ook halen als je dat nog niet hebt gedaan!), maar het heeft iets unieks in de gameplay. Alleen of met vrienden blijf ik keer op keer terugkeren naar de onverkende landen van Northgard.

Patricia

Mijn favoriete indiegame is toch wel Hollow Knight. De eerste keer dat ik de trailer zag was ik al verkocht, de stijl die de game gebruikt is prachtig. Alles is handgetekend en het heeft zoveel detail en charme dat ik niet kon wachten tot de game te spelen was. Toen ik deze ging spelen was het wel even schrikken: ik wist er niet veel van en dacht dat het een simpele metroidvania/platformer was. Maar dat is het niet. Verwacht hier niet klakkeloos doorheen te spelen, want de game heeft nog een behoorlijke moeilijkheidsgraad. Vooral de eerste “echte” baas zet je even goed op je plek. Maar eerlijk, hierdoor werd het (voor mij tenminste) alleen maar beter! Combineer dit met een fantastische soundtrack en een diepgaand en duister verhaal en het is geen wonder dat deze game al snel een plaats in mijn hart veroverd had. Het beste was echter dat de game maar bleef gaan. Echt. Hollow Knight kost €15,- op de e-shop. Voor die prijs had ik een mooie maar korte game verwacht. De gedachte “dit zal vast het laatste gebied zijn” heb ik minstens 10 keer gehad, en toen was ik nog niet bij het einde. En dan heb ik het nog niet eens over de uitgekomen DLC’s vol uitdagingen en content gehad die gewoon bij die prijs inbegrepen zitten.

Het enige “slechte” wat ik aan Hollow Knight kan verzinnen is de “echte” eindbaas. (Meerdere eindes? Ja natuurlijk, wat dacht jij dan.) Nadat ik eindelijk aan alle vereisten had voldaan voor de true ending starte ik het laatste gevecht op… en werd daar zo gruwelijk hard ingemaakt dat ik het heb opgegeven. Letterlijk opgegeven. Zo goed ben ik gewoon niet, haha. Dus iedereen die hem dat lukt, gefeliciteerd! Ik doe het je niet na. Maar alsnog is dit een prachtige game, met genoeg content en een stijl waar AAA titels nog een puntje aan kunnen zuigen. Ik kan dan ook niet wachten op het vervolg dat in de planning staat: Hollow Knight: Silksong. Wie weet kan die deze game nog van zijn troon stoten!

Randy

Als er één indie-game is die écht indruk op mij heeft gemaakt dan het wel Owlboy. Is het de prachtige handgetekende stijl van de game? Of de heerlijk vrije maar ook goed in elkaar zittende gameplay? Owlboy biedt echt een perfect totaalplaatje. In Owlboy verken je een enorm indrukwekkende handgemaakte pixelwereld. De game is misschien nog wel het beste te omschrijven als een vliegend platformspel vol avontuur én met een fleugje RPG. Je speelt in de game als de kleine uil Otus, waar je vrijwel direct een band mee hebt door de manier waarop dit personage wordt geïntroduceerd. Het is namelijk een arm uiltje die zijn mentor enorm teleur heeft gesteld. De arme Otus zal echter bewijzen wat hij kan wanneer zijn dorp wordt aangevallen en wordt tijdens het avontuur een steeds grotere held. Daarbij krijgt hij hulp van zijn vriend Geddy die, wat Otus niet kan, kan vechten met zijn pistool. Beide personages versterken elkaar enorm doordat de een kan vliegen en de andere kan aanvallen. En dit zijn slechts twee voorbeelden uit de lijst met interessante personages die je gaat ontmoeten!

Fans van 2D-Metroid-spellen zullen dan ook zeker volop gaan genieten van Owlboy. Je bent verder helemaal vrij om te ontdekken wat er in prachtige de wereld te doen is, maar regelmatig zul je merken dat je niet verder komt. De game zit echter vol met interessante kerkertjes en eindbazen die je moet verslaan om erachter te komen dat je weer wat verder kan komen in de oh zo prachtige wereld. En had ik het al over de humor gehad? Ook die is zeker aanwezig. Tijdens het avontuur merk je dan Otus een steeds grotere held wordt waardoor hij er steeds beter mee om kan gaan als hij weer door een ander de grond in wordt geboord. De enorm grappige dialogen maken de game nog eens extra leuk om door te spelen!

Menno

Voordat ik begon met schrijven voor Daily Nintendo speelde ik eerlijk gezegd erg weinig indie-spellen. Achteraf gezien zelfs té weinig. Dit kwam omdat ik mijn games veelal fysiek kocht in verschillende winkels en indie-games zijn helaas niet heel vaak in een doosje te koop. Hierdoor bestond mijn collectie eigenlijk alleen maar uit de grote spellen zoals Mario, Zelda en Pokémon. Gelukkig heb ik inmiddels al best wel een groot aantal aan indie-titels mogen spelen en heb ik speciaal voor deze DN Roundtable mijn favoriet gekozen.

Het spel waar ik het over heb is een vredige RPG waar Switch-bezitters een vrij lange tijd op hebben moeten wachten, wat het overigens meer dan waard was. Ik heb het namelijk over Littlewood! Voor nog geen €15 euro koop je een game waarin je enorm veel kunt doen. Je mag namelijk je eigen personage creëren waarmee je een volledig dorp mag opbouwen. Hiervoor heb je uiteraard verschillende materialen nodig die je samen met andere bewoners moet verzamelen in de betoverde bossen en duistere mijngrotten. Bovendien mag je zelf helemaal invullen wat je op een dag gaat doen, waardoor geen dag hetzelfde is. Ga je vandaag bijvoorbeeld vissen of toch gewassen verbouwen? Alhoewel de simpele stijl van het spel niet voor iedereen is weggelegd, is Littlewood het voor de enorme hoeveelheid content die het heeft serieus elke cent waard.

Joey

Mijn favoriete indie-game is denk ik wel het legendarische spel Undertale. Met relatief weinig aan de grafische kant weet het een enorm goed verhaal te vertellen. Verder is ook de muziek niet minder dan iconisch te noemen, kijk naar Megalovania. De wijze waarop Undertale zijn verhaal vertelt en de wijze waarop je vecht is nog nooit eerder gedaan. Juist door deze unieke aspecten van het spel is het een paar jaar geleden enorm ontploft. Ook de karakters in het spel worden uitgebreid uitgewerkt en hebben zich daardoor een weg naar de harten van de fans weten te banen. Sinds het uitspelen van Undertale heb ik geen ander indie-spel meer gehad die me zo liet voelen. Een makkelijke keuze dus voor deze DN roundtable!

Vera

Één favoriete indie-game noemen is een grote uitdaging als indie-liefhebber, hier heb ik dan ook een lange tijd over na moeten denken. Er zijn veel hele toffe spellen gemaakt door independent developers, maar het spel wat mij als laatste helemaal van mijn stoel af heeft geblazen is Spiritfarer.

Spiritfarer is een lief, rustgevend management spelletje over de dood. Een bijzondere combinatie, maar het werkt enorm goed. De hoofdpersonage is Stella, samen met haar kat neemt ze de boot van de Spiritfarer over waardoor ze ook zijn taken overneemt: zielen begeleiden naar de ‘Everdoor’. Deze zielen van dieren vind je op verschillende eilanden wanneer je de wereld over vaart, en elke ziel heeft een eigen verhaal. Zolang ze op jouw boot zijn zorg je voor ze. Er kan een tuin gemaakt worden en een keuken, zodat je zelf gerechten kan bereiden en ook voor andere materialen zoals ijzer en hout maak je eigen fabrieken op de boot. Met deze materialen kan je iedereen voorzien van zijn of haar favoriete maaltijd, een eigen huis op de boot en hun favoriete spullen. Door al deze dingen op jouw boot te bouwen is het af en toe nodig om deze te upgraden bij de scheepswerf. Wanneer je van een ziel alle opdrachten voltooid hebt breng je dat dier naar de Everdoor, om afscheid te nemen.

Dit spel past in ieder geval helemaal in mijn straatje: ik hou van management spellen, en omdat ik zelf een rusthuis voor dieren heb herken ik mijzelf erg in de hoofdpersonage Stella. Het spel is in tekenfilmstijl, wat er helemaal bij past. Wanneer je aan dit spel begint, beloof ik je dat je hem niet meer weg kunt leggen tot hij helemaal uitgespeeld is.

Natuurlijk zijn we ook enorm benieuwd naar jouw favoriete Indie-game! Laat dat gerust hieronder weten. Heb je een leuk idee voor de volgende roundtable? Ook dat horen we natuurlijk graag!