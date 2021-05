[Review] SnowRunner – Karren in de laagste versnelling neemt de (sneeuw)pret niet weg

Met enorme voertuigen door de meest onherbergzame gebieden rijden, is dat leuk?

Soms ontdek je tijdens het reviewen spellen die eigenlijk best wel heel leuk blijken te zijn. SnowRunner is nou precies zo’n geval. Toegegeven; ik had de game nooit uit mezelf gekocht. Een beetje rondrijden met vrachtwagens door de sneeuw, vaak ook nog eens op een slakkentempo? Niet iets dat ik uit mezelf had gekocht. SnowRunner laat echter zien dat je een game toch echt eerst gespeeld moet hebben om een goed oordeel te kunnen vellen, want wat blijkt dat traag rondkarren door de sneeuw leuk!

Niet je doorsnee game

De opzet van SnowRunner is eenvoudig: je zult de nodige kilometers moeten maken door de meest lastig te begane wegen voor grote voertuigen. En juist daarmee ga jij de weg op. Van vrachtwagens tot truckers met enorme aanhangers, aan jou de taak om daarmee van de ene naar de andere plek te reizen. Dit doe je natuurlijk niet voor de lol, immers moet je de nodige missies gaan uitvoeren. Pakketjes en ladingen vervoeren maar ook onderdelen en vracht oppikken om bijvoorbeeld een kapotte brug te maken zijn slechts enkele voorbeelden van deze missies. Je komt er al snel achter dat je vrij kunt rondrijden en zelf de keuze hebt om contracten (missies) te accepteren en dat geeft een heerlijk gevoel van vrijheid door de veelal besneeuwde landschappen en wegen.

Wie denkt dat het dan onbezorgd karren is, die heeft het behoorlijk mis. De wegen en omgevingen waar je doorheen moet rijden behoren namelijk tot de meest onherbergzame wegen. Zomaar de gasknop indrukken zal veelal niet gaan werken. Want hoe kom je voorbij die plas water? Of wat te doen als je door de modder moet rijden en vast komt te zitten? Gelukkig hebben je voertuigen verschillende versnellingen en soms ook vierwielaandrijving. De uitdaging zit ‘m dan vooral in het gebruiken van de juiste versnellingen en hulpmiddelen op de verschillende wegen. Zoals gezegd hebben alle voertuigen een lagere versnelling, waarmee je net wat makkelijker door blubber, modder en water heen komt. Soms is dat niet genoeg, dan zal je ook de vierwielaandrijving moeten gebruiken. Rijd je te hard het water in? Dan loopt je voertuig schade op. Oh ja, vergeet ook vooral niet de hoeveelheid brandstof in de gaten te houden. SnowRunner is dan ook een simulatiegame waarbij je met al dit soort zaken rekening moet houden. Even zonder zorgen rondscheuren zit er dus niet in.

Karren in de laagste versnelling

Überhaupt is het woord ‘scheuren’ hier niet op zijn plaats. Vrachtwagens rijden nu eenmaal niet zo snel, en zeker niet op gevaarlijke wegen of door de modder. Regelmatig zal je geduld dan ook even op de proef worden gesteld, omdat het door de modder heenkomen soms lang kan duren. En het tempo waarmee is ook niet bepaald snel. Mocht je eens vast komen te zitten, dan zal je ook dit moeten oplossen. Zo kun je proberen om je voertuig aan een object dichtbij je vast te maken om je op die manier uit de blubber te trekken. Ook kun je kiezen om in een andere truck te springen voor hulp. Werkt helemaal niets? Dan kun je je voertuig resetten en naar een veilige plek terugbrengen. Klinkt dat allemaal eigenlijk helemaal niet zo leuk? Dat is het eigenlijk wel!

SnowRunner is namelijk erg verslavend. Elke keer weer is het afronden van een opdracht namelijk oprecht een prestatie op zich, en dat snakt telkens naar meer. Immers weet je dat de opdrachten gewoon te behalen zijn, de uitdaging zit ‘m soms in ‘hoe’. Daarnaast is er zo ontzettend veel te unlocken (nieuwe wagens, gebieden) dat het loont om verder te spelen. Je krijgt per voltooide opdracht geld en ervaringspunten waarmee je tal van nieuwe voertuigen en onderdelen kunt kopen. Sommige zijn dan pas weer beschikbaar vanaf een bepaald level. De gameplay is daardoor erg gebalanceerd en je hebt duidelijke doelen om verder te willen spelen. Dat je daarbij werkelijk alle vrijheid krijgt die je jezelf maar kan wensen is extra fijn.

Audiovisueel

Het in vrijheid door de veelal besneeuwde landschappen rijden is dan ook geen straf. Het gaat allemaal niet snel, maar de game draait enorm soepel op de Switch. Ja, er is ingeleverd qua textures en effecten, maar in het geheel oogt SnowRunner nog vrij indrukwekkend op Nintendo’s hybride console. Wel kan de camera soms net wat irritant zijn. Doordat je met de rechter en linker pook ook de afstand en gezichtsveld rondom je vrachtwagen kan regelen, wil dit in een enkel geval nog wel eens wat hinderlijk zijn. Omdat je vrijwel niet met hoge snelheden kunt rijden, zal dit echter nooit de gameplay hinderen. Het geluid valt dan wel weer wat tegen. Aan de andere kant, wat verwacht je bij een game als deze? Een spannende soundtrack zou immers ook weer niet op zijn plaats zijn. Overigens zijn de effecten van de voertuigen dan wel weer realistisch.

Conclusie

SnowRunner heeft me écht weten te verrassen. De game is echt iets anders dan de gemiddelde race-game, maar doet zijn ding erg goed. De gameplay zit goed in elkaar met opbouwende moeilijkheidsgraad, veel vrijheid en een verslavende factor. Wellicht hadden de tutorial’s iets uitgebreider mogen zijn, maar dat neemt de (sneeuw)pret absoluut niet weg.

+ Heerlijk gevoel van vrijheid

+ Verslavende gameplay

+ Oogt grafisch prima op de Switch

– Tutorials hadden wellicht iets uitgebreider mogen zijn

– Camera soms ietwat vervelend

DN-score: 8.0