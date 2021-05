[Review] Knockout City – stijlvol trefballen

Hield jij ook altijd van trefbal? Dan is Knockout City een perfecte plek voor deze liefde.

Sportspellen bestaan al sinds het begin van videospellen. Of het nou voetbal, golf, of de Olympische Spelen is, het was er wel. Eén van de spellen die nooit echt heeft geschenen in het medium is trefbal. Iedereen heeft het wel eens gespeeld op de basisschool of de middelbare, maar digitaal? Nergens te bekennen. Van de makers van Mario Kart Live is er nu een 3 vs. 3 trefbalspel verschenen, genaamd Knockout City. Na de beta van februari hebben de ontwikkelaars nog flink gesleuteld aan het spel met dan nu het uiteindelijke resultaat. Maar is dit wel iets dat werkt als een videogame? Kortgezegd: ja.

Ballen, overal ballen

Knockout City heeft slechts een klein beetje een achterliggende verhaallijn, maar dat is totaal niet erg. Het draait namelijk echt om puur strijden op het trefbalveld. Dit kan dan ook op meerdere manieren. De standaard is om 3 vs. 3 te spelen, maar er zijn ook modussen om 2 vs. 2 te spelen of om 1 vs. 1 te spelen. Hier kom ik iets verderop nog op terug. Het doel in elke modus? Om met jouw team als eerste twee rondes te winnen. Elke ronde win je door op een bepaalde manier punten te verdienen.

In de meeste modussen verdien je deze punten door KO’s te maken (vandaar ook Knockout City). Wanneer een speler twee keer geraakt wordt door een bal zal die KO gaan en even moeten wachten tot die weer aan het spel kan deelnemen. Om het fris te houden zijn er drie verschillende opties om te spelen in 3 vs. 3: Team KO, Party Team KO en Diamond Dash. De eerste twee verschillen niet erg van elkaar.

Het is namelijk zo dat het exacte doel hetzelfde is. Zorg dat je 10 KO’s maakt met je team om een ronde te winnen, echter bij Party Team KO zul je alleen maar speciale ballen vinden. Vergelijk het maar met een Mario Kart met alleen maar de Bullet Bill, Blue Shell, Ster en Bliksem power-ups aan. Kortom, chaos gegarandeerd en het zorgt voor de nodige afwisseling van speelstijlen. Je zult namelijk heel anders moeten nadenken met alleen maar speciale ballen.

De derde modus is net iets anders, want met Diamond Dash moet je niet alleen maar je tegenstander KO maken, je moet ook nog eens de diamanten die de tegenstander achterlaat oprapen om ook daadwerkelijk punten te krijgen. Teamgenoten van de tegenstander kunnen ze echter ook oprapen waardoor je minder punten zult kunnen krijgen per KO. Je kunt dus niet zomaar in een hoekje blijven staan en op afstand schieten, want je zult echt in de buurt moeten zijn voor het oprapen. Dit brengt ook weer een compleet andere manier van spelen.

Wat wel apart is, is dat 2 vs. 2 alleen een mogelijkheid is in privé wedstrijden en niet in de online modus. Ik hoop eigenlijk dat dit nog wel terugkomt aangezien ik deze mogelijkheid dus niet heb kunnen testen. De 1 vs. 1 modus heb ik wel kunnen spelen. Wanneer je 1 vs. 1 speelt zul je niet tot de tien punten hoeven, maar zul je maar tot drie hoeven gaan. Je zult hier geen speciale levels voor krijgen, maar speelt in de normale levels waarin je ook 3 vs. 3 speelt. Wanneer het echter te lang duurt omdat je elkaar niet kunt vinden, dan zal het level steeds kleiner worden net als in Battle Royale-spellen gebeurt. Wanneer je buiten de grens komt zul je beetje bij beetje wat van je hartjes verliezen.

Geen enkele modus duurt echt lang en eigenlijk heb ik geen potjes gespeeld die langer duurden dan tien minuten. Dit zorgt ervoor dat je makkelijk even een potje kunt spelen met vrienden. Zeker dankzij de Day 1 cross platform-gameplay en cross progressie is het enorm makkelijk om verder te gaan waar je bent gebleven of met anderen te spelen die niet een Switch hebben.

Het basisspel heeft al vijf verschillende soorten (zes als je de normale meetelt) ballen. Elk met een eigen effect en kracht. Zo heb je een Moon Ball waarmee je hoger springt en bij het raken van een tegenstander deze ver weg schiet. Een Prison Ball waarmee je tegenstanders in een bal kan opsluiten (die je dan ook weer kan gooien) en zo nog een aantal knotsgekke mogelijkheden.

Nu klinkt dit voor €19,99 al als een redelijke lading content, maar Velan heeft nog eens beloofd nieuwe maps, ballen en modussen toe te voegen. De eerste nieuwe content komt zelfs al op 25 mei. Het ziet er dus naar uit dat het spel de komende tijd nog een flink stuk groter gaat worden.

Strategie en timing: de kern tot overwinning

Zoals ik al in de vorige kop duidelijk maakte zijn er verschillende modi en ballen. Elk met hun unieke manier om het spel het beste aan te pakken. Je zult namelijk al snel merken dat een free-for-all niet gaat werken en je echt met je teamgenoten moet gaan coördineren. Het overspelen van een bal, zelf als bal gegooid worden of als afleiding de tegenstander omver beuken. Wanneer je met alleen speciale ballen speelt moet je weer goed opletten of je met een bal niet juist een teamgenoot in gevaar brengt zoals met de bom het geval kan zijn.

Ga je sneaky vanaf achteren aanvallen of daag je de tegenstander uit en ga je alle ballen proberen te vangen om ze harder terug te kaatsen? Maak je juist slim gebruik van het overgooien om de bal op te laden of fop je de tegenstander met een neppe worp? Je zult een unieke speelstijl moeten ontwikkelen, maar één ding is zeker aangeraden: ga niet er alleen op af dat red je niet.

Voor beginnende spelers is er ook genoeg ondersteuning. Zo is er een hub wereld, je hideout, waarin je kunt oefenen met alle besturingsopties en alle ballen. Wanneer je een party hebt gevormd zul je ook met je party kunnen oefenen in samenspel (of ze pesten natuurlijk door ze eraf te gooien). Daarnaast zijn er ook uitgebreide tutorials die stap voor stap alle mogelijkheden voor je uitstippelen.

Je moet natuurlijk wel goed gekleed zijn

Knockout City is misschien wel een van de stijlvolste gamegebieden. De inwoners van deze stad zijn namelijk nogal gesteld op hun kleding en het er cool uitzien. Je hebt daarom ook een enorme lading aan mogelijkheden om het spel aan te passen (wel alleen maar cosmetisch). Van een bril, tot kleuren haar, lichaamsbouw, emotes en meer je hebt bijna net zoveel opties als een RPG en er komen regelmatig nieuwe outfits en dergelijken bij. Zeker door middel van de gratis battle pass kun je elk seizoen nieuwe spullen vrijspelen die verder niet in de in game winkel te vinden zijn.

Grafisch uitmuntend en soepel

Wat vaak nog wel wordt vergeten bij multiplatform-spellen is de optimalisatie van de Switch-versie. Nu heeft Velan Studios al ervaring met de Nintendo Switch, maar toch is het erg fijn om te zien hoe goed het spel op de Switch werkt. Ik speelde zonder significante framedrops op een solide 60fps en een goede resolutie. Zowel in de handheld modus als op de TV werkte het spel flink soepel, al zou ik persoonlijk wel de Pro Controller aanraden voor de gameplay. De knoppen daarop werken net wat fijner.

Conclusie

Op dit moment voelt Knockout City enigzins beperkt, maar daar houdt mijn commentaar ook wel bij op. De diverse soorten ballen en modussen maken het spel leuk en zorgen dat elk potje fris en afwisselend blijft. De hoeveelheid maps en modussen vallen nu misschien nog tegen, maar er komt nog een enorme lading aan content aan. Daarnaast is de gameplay enorm soepel en kun je met vrienden op alle platformen spelen. (P.S. Ben je nog niet overtuigd? Dan kun je tot en met 31 mei het spel op elk platform gratis proberen).

+ Iemand een bal op z’n neus gooien voelt enorm fijn

+ Verslavende gameplay

+ Stabiele 60fps

+ Crossplatform & crossprogression werkt erg soepel

+ Het is heerlijk om met vrienden te spelen

– Op dit moment nog redelijk weinig content

DN-Score: 9,2