[Review] Shin Megami Tensei III Nocturne Remaster – een unieke ervaring

Persoonlijk heb ik nooit echt een Shin Megami Tensei-spel gespeeld, dus toen deze titel werd aangekondigd leek het me interessant de game te gaan reviewen. Vroeger heb ik wel de redelijke onbekende Shin Megami Tensei MMORPG gespeeld, maar verder bleef ik tot nu weg bij de series. Waarom? Het had niet echt een reden, maar grafisch spraken de eerdere Shin Megami Tensei’s me niet helemaal aan. Wel was ik meer bekend met de spin-off Persona-series, die in het algemeen populairder is dan de Shin Megami Tensei-series. De vibes die de Persona games me gaven waren leuk, kleurrijk maar ook vaak duister. Toch werden de duistere momenten van deze spellen al snel gebalanceerd met een gevulde overworld en een kleurrijke cast aan karakters, wat het gevoel van duisternis en angst wel vaak wegnam bij de speler zelf. Daarnaast valt de moeilijkheid van de Persona-games ook redelijk mee, je hebt niet vaak dat een vijand je in één slag verslaat.

Daar denkt de moeder van de series, Shin Megami Tensei, heel anders over. De wereld voelt in één woord heel deprimerend aan, waarbij alleen verloren zielen je vergezellen op je reis. Ook heb je in deze spellen geen teamgenoten en moet je het doen met een reeks demonen die je zelf moet rekruteren. Alleen rust de vraag, zijn deze punten persé slecht? Is er een reden waarom de Shin Megami Tensei-serie tot nu toe een beetje de underdog is geweest van zijn eigen spin-off, Persona? Je zult het lezen in de Review!

Een herboren wereld

Het spel start in een normale wereld, vol met mensen die hun dagelijkse activiteiten aan het uitvoeren zijn. Toch gooit het spel al redelijk snel een gigantische plottwist je kant op, waarbij de wereld zoals we het kennen helemaal verandert. Wat ooit een mooie wereld was vol leven en natuur, wordt in enkele seconden veranderd naar een wereld vol woestijn en demonen. Alle inwoners van de aarde zijn veranderd in ronddwalende zielen, die vaak niet eens weten dat ze dood waren. De enige menselijke overlevers? Jij zelf, twee van je klasgenoten, je lerares en de antagonist van dit spel. Nou ja, jij zelf verliest al snel je menselijkheid aangezien je een insect in je krijgt die je demoonkrachten bezorgt. En ondanks dat het een pijnlijk proces is, zullen deze insecten je de krachten geven om te overleven in deze nieuwe harde wereld.

Magatama

Het levelling systeem in dit spel is anders dan dat je wellicht gewend bent van een doorsnee RPG. Per level up krijg je één punt die je mag toekennen aan een stat van het hoofdpersonage. Deze stats zijn STR, MAG, VIT, LUCK, AGI, waarbij elk een ander voordeel geven. STR geeft meer fysieke schade, MAG meer magische schade, VIT meer levens, LUCK meer kans op goede items als je een monster verslaat en AGI meer kans op het ontwijken van aanvallen. Dit klinkt redelijk basic, maar waar het leuk wordt is het wisselen tussen de insecten. Deze Magatama, zoals eerder aangegeven, geven zijn gastheer demonische krachten. Elke Magatama geeft andere vaardigheden en andere voordelen aan je stats. Daarnaast veranderen ook je zwaktes naarmate je van Magatama’s wisselt, let hier dus op.

Elke keer als je de Magatama snel ziet bewegen in het menu, krijg je bij de volgende level up een nieuwe skill die je toe kunt voegen aan je arsenaal. Zo kun je heel makkelijk van Magatama’s wisselen waarbij je verschillende vaardigheden helemaal kunt mixen zoals je zelf wilt. Handig insectje hé? Dit systeem gaf me zelfs controle over hoe ik het hoofdpersonage moest inrichten en dat voelde heel fijn. Je hebt daadwerkelijk zelf input over welke soort rol je hoofdpersonage in je team gaat vervullen.

Sluit pacten met andere demonen

In dit spel heb je zelf de keuze wie er in je team komt, een beetje zoals Pokémon. Je bevecht demonen en als je er eentje tegenkomt die je in je team wilt hebben, praat je ermee. Vaak willen de demonen dan geld of bepaalde voorwerpen van je voordat ze zich bij je aansluiten. Soms stellen ze je ook nog een laatste vraag, en als je antwoord hun goed bevalt dan voegen ze zich aan je team. Het is wel aan te raden om bepaalde demonen niet al te lang in je party te houden, en vrij te experimenteren met de ”fusion” functie. Mensen die Shin Megami Tensei al eens hebben gespeeld, weten van deze functie af. In een kerk heb je de keuze om je teamgenoten samen te voegen tot gloednieuwe demonen, die vaak veel sterker zijn.

Let wel op, je kunt geen demonen fuseren die een hoger level dan jezelf hebben. Je moet dus heel slim zijn op welke manier jij je eigen team samenstelt, hierbij is een rolverdeling maken in je team cruciaal. Zelf heb ik altijd bepaalde rollen in mijn hoofd gehouden, een fysieke aanvaller, een magische aanvaller, een tank en een healer. Hoe jij je team samenstelt, is natuurlijk helemaal aan jezelf. Een andere tip die ik meegeef is om de Pixie, die je in het begin van het spel benaderd, NOOIT weg te doen. Je kunt deze Pixie wel fuseren met andere demonen, maar doe deze demonen nooit weg. Ze heeft tegen het einde van het spel nog een speciale rol die je niet wilt missen. De demon waarmee ze gefuseerd is, staat altijd bovenaan je lijst.

Het voordeel aan de gevechten van dit spel, is dat je zoveel keuze hebt over hoe jij zelf het spel speelt. Zo heb je zowel controle over de groei van je hoofdpersonage als de demonen in je arsenaal.

Mysterieus

Het verhaal wat zich afspeelt in dit spel is zeker niet voor iedereen. De sinistere aard van dit plot is redelijk deprimerend en er zijn niet echt lichtpuntjes. Je bevindt je tenslotte in een wereld die in een tussenfase is om herboren te worden. Hoe word de wereld dan herboren vraag je je misschien af? In deze wereld bevindt zich een energie genaamd Magatsuhi. Deze energie is enorm gewild door de demonen en overlevers in deze wereld. De Magatsuhi heeft, als je er genoeg van verzamelt, de kracht om een persoon in contact te brengen met de god die de leiding heeft in het herbouwen van de wereld. Omdat iedereen een ander beeld heeft van hoe ze de wereld herboren willen zien, is iedereen druk met het verzamelen van deze energie. Let wel op met welk standpunt je meegaat, aangezien dit het einde drastisch kan veranderen. Het spel heeft namelijk vijf eindes, waarvan ééntje de True ending is.

Zelf vond ik het verhaal enorm interessant, omdat het zo anders is dan de doorsnee JRPGs dat ik vaker al heb gespeeld. Het is mysterieus, het is deprimerend, het is duister en het is geweldig. De wijze waarop de karakters reageren op de situatie voelt heel natuurlijk aan en daarnaast zijn de demonen ook op een ”leuke” manier in het verhaal geschreven. Zo heb je naast de zielen ook een hele reeks aan demonen waarmee je kunt praten. Al zijn niet alle demonen daar zo gretig op.

Iets waar het spel niet zo goed in is, is het aangeven van je volgende locatie. Je hebt in dit spel geen duidelijke indicatie waar je als volgende heen moet. Om dit te weten, moet je namelijk duidelijk luisteren wat de personages tegen je vertellen. Deze hoofd en bij personages, geven je cruciale tips over hoe je naar het volgende verhaalpunt moet navigeren.

HEB IK GESAVED?!

Over de moeilijkheid gesproken… Dit spel is nogal pittig, waarbij het redelijk vaak voorkomt dat de demonen de vloer met je aanvegen. Het saven bij een opslagpunt is in dit spel dus geen overbodige luxe. Zelf heb ik het spel op de normale moeilijkheidsgraad gespeeld, wat naar mijn mening de perfecte moeilijkheidsgraad is voor beginners van dit genre. Er is nog een ”Hard” moeilijkheidsgraad en ”Merciful” die vreemdgenoeg alleen DLC is. Al is de Merciful moeilijkheid zo makkelijk dat ik die zou afraden. Hard is vooral voor de mensen die gewend zijn aan de wat moeilijkere JRPGs en openstaan voor een Dark Souls ervaring.

Gelukkig zijn er op je pad genoeg manieren om de harde wereld van Shin Megami Tensei III Nocturne wat minder bruut te maken. Zo heb je in elke stad een healer, die jou en je teamgenoten kan genezen. In dit spel herstel je namelijk niet bij een safepunt, wat je wellicht gewend bent van andere JRPGs. Ook heb je winkels waar je nieuwe Magatama kunt kopen en een arsenaal aan handige items. Denk hierbij aan items die je MP en HP kunnen herstellen en nog véél meer.

Verder moet je constant letten op de samenstelling van je team en wordt het gaandeweg het spel tijd om je gehele team om te gooien voor nieuwe demonen. Kom je niet voorbij een bepaald punt? Fuseer nieuwe demonen die bepaalde immuniteiten hebben voor een element of aanval. Tactisch denken is een must!

PS2 audio?

Het enige minpunt, wat niet echt een minpunt is aangezien het perfect aansluit bij de atmosfeer, is de PS2 audio. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er al snel aan gewend raakte. De creepy muziek met wat oude randjes voegde juist net dat beetje atmosfeer toe waarop ik had gewacht. Verder is het spel visueel ook enorm mooi, waarbij de overworld het enige jammere is. Nu weet ik dat dit een stijl keuze is die in de Shin Megami Tensei-games altijd wordt gebruikt, maar het feit dat je poppetje een soort cursor is in de overworld vond ik niet zo fijn. Dit was ook even wennen, maar ook aan dit minpuntje raakte ik gewend. De overworld zelf is namelijk goed vormgegeven en heeft meer dan genoeg details om je wegwijs te maken in de gigantische verlaten wereld. De framerate is hierbij grotendeels stabiel, alleen niet als er in een gevecht veel op het scherm gebeurd. Wat ook bijna niet voorkwam.

Conclusie

Ik heb eerlijk gezegd nog nooit een spel zoals deze gespeeld. De bizarre atmosfeer en de wijze waarop het zijn verhaal vertelt is uniek. Het spel weet je namelijk vanaf begin tot eind geïnteresseerd te houden in het grote mysterie dat zich voor je ogen afspeelt. Ja, het spel geeft je geen duidelijke indicatie waar je heen moet, maar dit zorgde er juist voor dat ik met meer mensen ging praten. De dialoog die er bestaat heeft ook werkelijk nut en geeft je meer achtergrondinformatie over de omgevingen waar je bent.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD is een RPG die elke JRPG- of horrorfan in huis moet halen. Ook wanneer moeilijke spellen jouw ding zijn, kan de game zomaar eens heel goed in de smaak gaan vallen.

+ Geeft veel mogelijkheden in het aanpassen van je team en hoofdpersonage

+ Goed samenhangend en uniek verhaal

+ Enorm veel keuze uit demonen

+ Heeft een enorm goede atmosfeer dankzij de muziek en grafische aspecten die perfect passen bij het verhaal van het spel

+ Moeilijkheid die je op het puntje van je stoel laat zitten

– Soms framerate drops als er veel op het scherm gebeurt

– Spel gebruikt PS2 audio en cutscenes

DN-score: 9,5