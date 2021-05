Ongegeneerd spel Sludge Life krijgt nieuwe trailer

Wacht, wat zeg je dat er in zit?

Oke, er zijn beschrijvingen en wat trailers, maar wat is Sludge Life precies? Een beleving lijkt het in ieder geval te worden. Sludge Life komt van uitgever Devolver Digital. Een studio die bekent staat om bijzondere, maar vooral goede spellen zoals Heave Ho, Enter the Gungeon, GRIS en My Friend Pedro. De studio heeft genoeg op de lijst, en nu komt Sludge Life erbij op 2 juni. De datum komt snel dichterbij en daarom alleen maar mooi dat Devolver Digital een nieuwe trailer voor ons heeft.

Voor de mensen die nog steeds niet weten wat dit spel is na het kijken van de trailer, een korte beschrijving. In Sludge Life speel je in first-person door een open wereld heen waarin de focus ligt op vandalisme. Vandalisme? Jazeker, het is de bedoeling om je een weg naar de graffiti top te werken. De wereld is lekker cru neergezet. Wolken rook en sigaretten te over. Je komt geheimen tegen net zo makkelijk als de malloten die langs de straten staan. Wordt je koning van dit sludge land, probeer je de GLUG corporatie te ontwortelen, of neem je alles mee in een vlammenzee van glorie?

Verkooppunten die Sludge Life belooft zijn ook vrij bijzonder. Zoals:

Genieten van de adrenaline van vandalisme zonder daadwerkelijk strafbaar te zijn.

Doen wat je wil. De wereld staat alles toe met nieuwsgierigheid en vrije wil als je enige echte motivatie.

Apps downloaden op je laptop zodat je een spel kan spelen terwijl je een spel speelt.

Ciggy Cigs sigaretten roken, en goed ook.

Foto’s maken van exotische fauna en bijzondere karakters.

Scheten laten met een knop op je controller die daar speciaal aan gewijd is.

Genieten van een reuze baby, gemeenschappelijk basketbal veld en een kat met twee anussen (zonder extra kosten).

Drie verschillende eindes met pittig robuuste credits.

Ik had zelf niet verwacht om het woord anussen te typen, ooit in mijn leven, maar dit spel belooft het en ik kan niet wachten tot dit over-de-top, onlogische en onbeschaamde spel uit is. Sludge Life komt 2 juni uit op de Nintendo Switch eShop voor €14,99 en is als pre-order €12,74.