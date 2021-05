Game Builder Garage krijgt nieuwe trailer

Bekijk hier de nieuwe trailer met veel nieuwe beelden!

Aan het begin van deze maand werd er door Nintendo aangekondigd dat Game Builder Garage naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Het spel waarin jij je eigen games kunt creëren verschijnt volgende maand op 11 juni en de release komt dus alsmaar dichterbij. Echter hebben we tot nu toe pas één trailer kunnen zien en weten we ook dat deze titel helaas geen fysieke versie gaat krijgen in Europa. Gelukkig is er vandaag weer een nieuwe trailer verschenen waarin vele nieuwe beelden zijn te zien. Alhoewel de video momenteel niet in het Engels- of Nederlandstalig beschikbaar is, zeggen bewegende beelden natuurlijk ook best veel.

Heb jij er altijd al van gedroomd om jouw eigen spellen te maken? Dan ben je bij Game Builder Garage voor de Nintendo Switch aan het juiste adres! In deze game leer je namelijk op een leuke en interactieve manier hoe je stapje voor stapje moet programmeren. Zo kun je bijvoorbeeld een 3D-platformer of een racegame creëren, maar het is ook mogelijk om jouw eigen personages tot leven te brengen. Tevens kun je alle levels die je hebt gemaakt delen met vrienden en gamers over heel de wereld. Gaat jouw eerste titel een groot succes worden?

Ben je benieuwd geworden naar Game Builder Garage? Bekijk dan onderstaande trailer.